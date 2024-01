Như VietNamNet thông tin, ngày 24/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1982, trú tại Tập thể Coma7, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng "Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5" ở huyện Yên Mỹ.

Năm 2004, UBND tỉnh Hưng Yên giao Công ty Thăng Long là chủ đầu tư dự án trên. Đổi lại, công ty thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước.

Sau đó, Công ty Thăng Long đã đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm.

Tuy nhiên, công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu. Các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Từ năm 2005 đến nay, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án này, theo tìm hiểu, năm 2004, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam quốc lộ 5.

Giai đoạn 1 của dự án có tên thương mại là khu đô thị V-Green City, người dân đã xây nhà vào ở. (Ảnh: H.P)

Năm 2005, tỉnh Hưng Yên phê duyệt giá đất và mức thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho Công ty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long (sau đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long).

Tháng 4/2012, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức giao hơn 100ha đất trên thực địa cho Công ty Thăng Long để thực hiện dự án.

Dự án được chia làm hai phân khu với tên thương mại là V-Green City và New City Phố Nối.

Ghi nhận tại dự án, giai đoạn 1 có tên thương mại là khu đô thị V-Green City với diện tích hơn 32ha, được xây dựng từ năm 2016 đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và người dân đã xây nhà vào ở.

Giai đoạn 2 với tên thương mại là khu đô thị New City Phố Nối có quy mô gần 70ha ra mắt năm 2018.

Giai đoạn 2 của dự án từng được chào bán rầm rộ trên thị trường, dù đang trong thời điểm xây dựng hạ tầng.

Vào năm 2019, giá bán đất nền khu đô thị New City Phố Nối được rao bán từ 7,6-17 triệu đồng/m2. Trong đó, đất lô liền kề (diện tích 100-150m2) có giá từ 7,6-11 triệu đồng/m2; đất lô biệt thự diện tích (198-200m2) có giá từ 14,5-16 triệu đồng/m2; đất lô shophouse (diện tích 106-150m2) có giá từ 10,7-17 triệu đồng/m2.

Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. (Ảnh: H.P)

Trong khi tuyến đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 mới được chủ đầu tư xây dựng khoảng 2km, đoạn chạy qua dự án.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng dự án được chủ đầu tư thực hiện một phần, vẫn chưa hoàn thiện và chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

Thực tế trên cùng với các hoạt động bán mua rầm rộ diễn ra trong nhiều năm tại dự án đã được báo chí phản ánh.

Năm 2020, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án.

Thông tin trên Báo Xây dựng, Thanh tra đã phát hiện chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã xây dựng hơn 200 căn nhà. Đối với việc phân lô bán nền, tính đến ngày 31/8/2020, chủ đầu tư đã phân thành diện tích đất chung cư là gần 15.000m2; diện tích phân lô là hơn 379.000m2, tương ứng với 2.876 lô đất.

Công ty đã ký hợp đồng nhận góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để được nhận quyền sử dụng đất là gần 300.000m2, bằng 2.312 lô đất. Số diện tích còn lại chưa giao dịch là hơn 104.000m2 gồm diện tích đất chung cư và 564 lô.

Trong quá trình thanh tra, chủ đầu tư có văn bản gửi đoàn thanh tra trình bày về việc đề xuất với UBND tỉnh tính toán giá trị tiền sử dụng đất của dự án còn lại sau khi đối trừ giá trị đầu tư dự án đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế diện tích đất mà công ty ký hợp đồng với khách hàng nhận góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để được nhận quyền sử dụng đất đã vượt quá diện tích đất được thanh toán hoàn trả thi công dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, tỉnh Hưng Yên.

Doanh nghiệp mang khoản lãi trăm tỷ cho Sudico Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - HoSE: SJS) từng đầu tư vào Công ty Thăng Long, với tỷ lệ sở hữu 30%. Giá trị gốc của khoản đầu tư là hơn 100 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, khoản đầu tư của Sudico vào Thăng Long đã “hao hụt” hơn 60 tỷ đồng. Tháng 5/2023, Sudico chính thức thanh lý khoản đầu tư nói trên. Báo cáo của Sudico cho biết, ngày 17/5/2023, công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Thăng Long cho một cá nhân với giá 160 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoản đầu tư của Sudico. Sudico ghi nhận lãi gần 109 tỷ đồng trong thương vụ thoái vốn này.

