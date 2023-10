Giáo sư David Sinclair, nhà nghiên cứu chống lão hóa ở Đại học Harvard (Mỹ), cho biết tuổi sinh học của ông trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật. Theo Insider, Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ giải thích: "Tuổi sinh học là độ tuổi thực sự của các tế bào, mô và hệ cơ quan của chúng ta đánh giá dựa trên các yếu tố hóa sinh”.

Giáo sư David Sinclair dành nhiều thời gian nghiên cứu về chống lão hóa. Ảnh: DS

Vị giáo sư 54 tuổi cho rằng ông đạt được hiệu quả trên do một loạt thay đổi trong lối sống, bao gồm chế độ ăn thuần thực vật, bỏ rượu và thói quen buổi sáng nghiêm ngặt dưới đây:

Súc miệng bằng dầu dừa

Đầu ngày, Giáo sư Sinclair sẽ súc miệng bằng dầu dừa để để cải thiện hệ vi sinh vật trong miệng.

Theo Medical News Today, quá trình súc miệng bằng dầu dừa trong tối đa 20 phút là phương pháp chữa bệnh dân gian của Ấn Độ. Dầu dừa được cho có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, loại bỏ mảng bám và độc tố trong miệng.

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu nghiên cứu khoa học quy mô lớn chứng minh khẳng định trên. Ngoài ra, Hiệp hội Nha khoa Mỹ chưa có khuyến nghị về cách làm này.

Nước ấm với chanh

Sau đó, Giáo sư Sinclair sẽ uống uống nước ấm vắt chanh. Dùng loại nước này thường xuyên được ca ngợi là thói quen lành mạnh. Một số người nói rằng làn da của họ đẹp hơn, giảm đầy hơi hoặc giải độc cơ thể.

Theo Trung tâm Y tế Đại học Flushing (Mỹ), chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, vitamin B, canxi, sắt, magie, kali và chất xơ. Vitamin C trong chanh có thể giảm bớt căng thẳng và chống lại nhiễm trùng do virus và viêm họng. Kali có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như chức năng não và thần kinh.

Một nhược điểm tiềm ẩn là axit citric trong nước chanh có thể làm mòn men răng. Bạn nên uống bằng ống hút để tránh ảnh hưởng tới răng và súc miệng bằng nước tinh khiết ngay sau đó.

Nước ấm pha thêm chút chanh có lợi cho sức khỏe. Ảnh: DAK

Kem đánh răng “không độc hại”

Giáo sư Sinclair nói: “Tôi đánh răng bằng loại kem không độc hại”. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm mình sử dụng.

Theo Health, kem đánh răng "không độc hại" được làm từ các thành phần tự nhiên và không chứa chất làm ngọt nhân tạo, chất tạo màu, hóa chất và fluoride.

Fluoride có thể gây ra vấn đề khi sử dụng nhiều nhưng lượng có trong kem đánh răng thông thường vẫn ở ngưỡng cho phép. Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị sử dụng kem đánh răng chứa fluoride chống sâu răng, bảo vệ men răng.

Sữa chua có resveratrol

Trước đây, Giáo sư Sinclair từng chia sẻ, ông bỏ bữa sáng và nhịn ăn gián đoạn. Thực tế, ông có dùng một chút sữa chua bổ sung resveratrol. Giáo sư Sinclair nói: “Chỉ là một vài ngụm sữa chua nên không được coi là ăn sáng. Đó là cách giúp tôi hấp thụ tất cả resveratrol vào cơ thể. Thói quen này đã kéo dài 15 năm”.

Hợp chất trên được cho có tác dụng chống viêm, chống ung thư, tốt cho tim mạch và sức khỏe não bộ. Giáo sư Sinclair và các cộng sự đã tìm thấy bằng chứng cho thấy resveratrol có thể kéo dài tuổi thọ của các sinh vật như nấm men và giun.

Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn còn chia rẽ về việc liệu hợp chất trên có hiệu quả đối với con người khi dùng ở dạng thuốc viên hay không.

Trà xanh matcha

Giáo sư Sinclair nói: “Sau đó, tôi uống trà xanh matcha chứa đầy các polyphenol tốt cho sức khỏe như catechin ECGC - chất ngăn ngừa ung thư”.

Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trà xanh có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Matcha chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giảm viêm.