Bạn mới bắt đầu hành trình giảm cân và mọi người đều nói về tầm quan trọng của việc ăn trứng. Tuy nhiên, bạn lại thấy nhiều ý kiến ​​khác nhau về thời điểm nên ăn loại thực phẩm này.

Theo Healthline, trứng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất, không chỉ giàu protein mà còn chứa vitamin, chất béo lành mạnh và ít calo.

Trứng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Health Digest

Ăn trứng vào buổi sáng để no lâu hơn

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng & Trao đổi chất, một vài quả trứng cho bữa sáng có thể giúp bạn đủ năng lượng trong nhiều giờ, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Theo tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Mỹ, bữa sáng có trứng tăng cảm giác no và giảm lượng thực phẩm cần hấp thụ so với bữa sáng chỉ có bánh mì. Do đó, ăn trứng vào buổi sáng có thể là một chiến lược hữu ích để giảm cân.

Ngoài ra, trứng dùng cho bữa sáng ảnh hưởng tích cực đến glucose huyết tương và ghrelin, hormone gây đói trong khoảng thời gian 24 giờ. Những người tham gia ít có sự thay đổi lượng đường trong máu.

Phân tích đăng trên tạp chí Dinh dưỡng châu Âu đã chứng minh kết quả tương tự khi ghi nhận nhóm ăn trứng cảm thấy no lâu hơn nhóm ăn ngũ cốc.

Ăn nhẹ bằng trứng sau khi tập

Dữ liệu cho thấy thêm trứng vào bữa ăn nhẹ sau tập luyện có thể tốt cho sự phát triển cơ bắp. Theo tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, ăn cả quả trứng sau khi tập luyện sức đề kháng sẽ phát triển cơ bắp tốt hơn so với chỉ dùng lòng trắng trứng.

Ăn vào buổi tối

Giảm cân không chỉ liên quan tới việc bạn ăn gì. Ngủ ngon hay không có thể ảnh hưởng đến động lực, việc ra quyết định và cuối cùng là mục tiêu giảm cân. Theo WebMD, những người thiếu ngủ có thể dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm trong việc giảm cân, chẳng hạn như ăn một chiếc bánh rán thay cho một quả trứng hoặc phụ thuộc vào ly cà phê nhiều đường.

Ăn một quả trứng vào ban đêm có khả năng giúp bạn ngủ ngon và kiểm soát quyết định. Nghiên cứu được công bố trên Cell cho thấy tăng cường protein trước khi nhắm mắt giúp chuột ngủ ngon hơn. Giáo sư Rafael Pelayo, Đại học Stanford (Mỹ), giải thích: "Chế độ ăn giàu protein sẽ khiến bạn ngủ sâu hơn”.

Trong lòng đỏ trứng có melatonin, loại hormone giúp bạn ngủ ngon cùng với tryptophan. Tuy nhiên, những người có vấn đề về tiêu hóa có thể bỏ qua lòng đỏ.