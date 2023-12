Quy định về "biển số định danh" tưởng như sẽ khiến những người muốn chơi xe biển số đẹp gặp khó khăn khi không còn được "mua biển" dễ dàng như trước. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những cách để sở hữu một chiếc biển số đẹp gắn lên xế cưng của mình một cách hợp pháp.

Mới đây, anh Đỗ Trung Sơn- một chủ xe ở Cầu Giấy, Hà Nội đã chia sẻ "bí quyết" của mình: đầu tư mua xe tải cũ có sẵn biển số đẹp, sau đó làm thủ tục thu hồi, định danh và đăng ký lên xe bán tải của mình. Điều kiện là chiếc xe bán tải mới phải là xe được xếp hạng là xe tải.

Trên thị trường, những mẫu xe Ford Ranger Raptor từ đời 2022 trở đi do thay đổi về tải trọng nên đã được chuyển sang xếp hạng là xe tải theo Tiêu chuẩn Việt Nam (Bộ TCVN 7271:2010 của Bộ KHCN), do đó, được đăng ký cấp biển xe tải (biển C hoặc H) thay vì biển xe con như 3 năm trước.

Trao đổi với VietNamNet, anh Sơn cho biết: "Trước khi quy định về định danh biển số có hiệu lực, tôi đã tìm mua được một chiếc xe tải cũ chuyên chở vật liệu xây dựng nhưng lại gắn biển số "Thần Tài lớn" đi kèm dãy tứ quý 9: 29C-799.99 . Nhờ đó, biển số đẹp này đã được định danh gắn với tôi cả đời. Giá mua xe khi đó là hơn 300 triệu đồng. Đến nay, biển số này đã được tôi đăng ký cho Ford Raptor 2023 mới mua".

Chiếc xe tải cũ biển số 29C-799.99.

Theo vị chủ nhân này, biển số 29C-799.99 gắn lên xe bán tải Raptor là xứng tầm hơn. Giá trị của biển số theo đó đội lên đáng kể và đang được định giá lên đến 1 tỷ đồng trên thị trường, cao gấp 3 lần số tiền anh mua xe tải trước đó.

Theo quan niệm phong thủy, bộ số 799.99 được dịch là "Thần Tài lớn", trong đó, số "79" được gọi là số "Thần Tài". Biển số này được cho là sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Do đó, các biển số xe mang bộ số này khá thu hút người chơi và thường có giá rất cao.

Trong các phiên đấu giá biển số ô tô vừa qua, các biển số "Thần Tài lớn" cũng thường được trả giá ở mức cao. Đơn cử như biển 30K-979.79 của TP Hà Nội được trả giá tới 3,01 tỷ đồng, biển 51K-979.79 và biển 51K-779.79 của TP HCM trúng đấu giá lần lượt là 2,59 tỷ đồng và 930 triệu đồng...

Anh Sơn chụp với chiếc xe mới của mình.

Cùng với biển số VIP, xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới đời 2023 của anh Sơn cũng là một trong những mẫu xe bán tải được ưa chuộng trên thị trường. Mẫu xe được trang bị động cơ dầu 2.0 bi-turbo, công suất 207 mã lực tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm từ 1.750-2.000 vòng/phút. Hộp số tự động 10 cấp. Giá lăn bánh hơn 1,4 tỷ đồng.







Đây không phải là chiếc Ford Raptor đầu tiên gắn biển số đẹp từ xe tải cũ chuyển sang. Trước đó, anh Trần Tuấn ở TP.HCM đã thực hiện thu hồi, định danh biển số ngũ quý 8, 51C-888.88 vốn gắn trên xe tải cũ Kia Frontier để đăng ký cho xe bán tải Ford Ranger Raptor, gây chú ý lớn trong cộng đồng chơi xe.

Đặc biệt hơn, chị Nguyễn Thị Quyên ở Bình Dương còn "chơi lớn" khi tham gia đấu giá biển số xe tải 60C-666.66 và trúng với giá lên đến 1,765 tỷ đồng, sau đó, gắn lên xe Ford Ranger Raptor đời 2023.

Ford Ranger Raptor biển 60C-666.66.

