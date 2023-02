Biển số xe dành riêng cho fan Arsenal sắp được đấu giá, chờ đạt kỷ lục mới

Cơ quan quản lý phương tiện và người lái (DVLA) của Anh cho biết, họ chuẩn bị đưa ra đấu giá biển số xe ô tô với ký tự "AR23NAL", nhắm đến những fan lắm tiền của câu lạc bộ bóng đá thủ đô London Arsenal.

Trước đó, DVLA đã từng bán một chiếc tương tự (ký tự AR53 NAL) với giá 36.000 bảng vào năm 2004, khi Arsenal vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004 với thành tích bất bại. Hiện, pháo thủ đang "bay cao" trên bảng xếp hạng sau nhiều năm "lẹt đẹt", chính vì lẽ đó, đây là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định đấu giá này.

Dù mức giá khởi điểm chỉ 250 bảng (xấp xỉ 7,2 triệu đồng) nhưng DVLA mong muốn biển số đặc biệt "AR23NAL" sẽ đạt kỷ lục đấu giá mới đối với một biển số xe theo chủ đề bóng đá.

Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi một cổ động viên của West Ham, người đã trả 57.000 bảng Anh (khoảng 1,62 tỷ đồng) cho chiếc biển số với các ký tự "WE57 HAM" vào năm 2007, cách đây đã 16 năm.

Cùng thời điểm này, nhiều biển số với chủ đề bóng đá khác cũng được đấu giá, trong đó có biển số "LFC 8D" dành cho fan của Liverpool, hay biển "EV22 TON" dành cho cổ động viên của đội bóng cùng thành phố là Everton.

Cũng được rao bán còn có biển số "THE 904T", còn được đọc là THE GOAT (The Greatest of All Time), thường được dùng để cho những cầu thủ xuất sắc nhất trong như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Tại Anh, biển số xe thường có 7 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu là mã vùng đăng ký, 2 ký tự tiếp theo chỉ thời gian đăng ký và 3 ký tự cuối cùng là các chữ số ngẫu nhiên.

Theo TheSun

