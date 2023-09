Tập 12 Biệt dược đen lên sóng tối nay, 27/9, Long (Bình An) bực bội mắng Đạt (Duy Nam) không biết phép lịch sự tối thiểu nhưng chỉ nhận lại phản ứng vô cùng khó chịu từ Đạt 'điên'. Nén tức giận, Long cố moi thông tin từ Đạt: "Thằng Cường đang có ý đồ gì? Có phải nó giả vờ giảng hòa để chờ cơ hội phang tao đúng không?".

Trong quá trình điều tra và truy vết Bình, Tuấn (Huỳnh Anh) nhận định tất cả đều liên quan đến công ty Việt An Xanh và đặt giả thuyết Bình là mắt xích quan trọng trong việc buôn bán ma túy. Cùng với đó, người tình của ông Phi (Vĩnh Xương) - chủ Việt An Xanh đã đột tử 2 năm trước không rõ lý do, khả năng cao liên quan đến thứ nước khoái này.

Tuy Việt An Xanh đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra đã lâu nhưng vì có vỏ bọc hoàn hảo nên đội trưởng đội điều tra ma túy (Ngọc Quỳnh) nói đội của Tuấn nên thận trọng.

Ông Phi linh cảm cảnh sát điều tra đã biết rất nhiều thứ nên bàn với Long phương án đối phó. Hai bố con tranh cãi và rồi chính ông Phi đã 'bóc phốt' Long chính là người gây ra cái chết của người tình năm xưa. Ông Phi cũng khẳng định Long từng có ý định sát hại Vương nhưng đã bị người khác nhanh chân xử mất.

Ở một diễn biến khác, đi ăn với Tuyển (Bảo Anh), chuyên gia pháp y Mỹ Lan (Huyền Trang) tận dụng ngay cơ hội tỏ tình với đội trưởng phá án. Cô khẳng định Tuyển thích mình chứ không phải người phụ nữ nào khác, đến mức không nói nên lời.

Tuyển đáp: "Anh thừa nhận thích em. Nhưng thời điểm này để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc là sẽ tiến tới hôn nhân nhưng anh nghĩ em chưa sẵn sàng để trở thành mẹ một đứa trẻ ở tuổi dở dở ương ương và bất trị như con gái anh". Đúng lúc này, bé Linh - con gái Tuyển cũng tới quán ăn cùng bạn khiến anh lúng túng tìm cách tránh mặt.

Đạt trả lời Long thế nào? Tuyển sẽ đối mặt với con gái ra sao? Chi tiết tập 12 Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 hôm nay trên VTV3.