Sáng nay (10/8), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đến dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại xã Đoàn Kết.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng - Ảnh: Ngọc Chính

Tại ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lãnh đạo UBND huyện cho biết, Bù Đăng là huyện miền núi của tỉnh Bình Phước có 31 dân tộc cùng sinh sống, gần 41% dân số là đồng bào dân tộc. Thời gian qua, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận được sự tham gia tích cực của mọi ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị và toàn dân. Phong trào đã mang lại những hiệu quả thiết thực; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Những mô hình về an ninh trật tự được các địa phương trong huyện xây dựng và hoạt động có hiệu quả; có nhiều tấm gương tiêu biểu, không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm rất đáng biểu dương nhân rộng.

Bên cạnh đó, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,… tạo được sức hút, sự lan tỏa, góp phần rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chứng kiến lễ ký kết thi đua của các địa phương trong tỉnh Bình Phước - Ảnh: Ngọc Chính

Tại xã Đoàn Kết, địa phương đã làm tốt công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã đã chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, ban điều hành các thôn tuyên truyền 28 đợt về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với hơn 2.000 lượt người tham gia...

Cũng tại ngày Hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi đã phát động ký kết thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia hoạt động cùng nhân dân xã Đoàn Kết - Ảnh: Ngọc Chính

Phát biểu tại ngày Hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng: Ngày hội là hoạt động thường niên, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, nhằm đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Bình Phước có những chuyển biến tích cực, phát triển mạnh mẽ, sáng tạo, nhiều mô hình phát huy có hiệu quả.

Ông đề nghị trong thời gian tới, Bình Phước, huyện Bù Đăng, xã Đoàn Kết xây dựng hiệu quả hơn nữa phong trào; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời nhân rộng những mô hình hay, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào này.