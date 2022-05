Bill Gates giải thích lý do vì sao không đầu tư tiền số

Bill Gates, hiện là người giàu thứ tư trên thế giới với khối tài sản ròng 125 tỷ USD. Vào ngày 19/5, tỷ phú cho biết trong cuộc trao đổi Ask Me Anything (AMA) trên Reddit rằng ông không sở hữu bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào.

“Tôi thích đầu tư vào những thứ có giá trị đầu ra. Giá trị của các công ty dựa trên cách họ tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Giá trị của tiền điện tử phụ thuộc vào việc người khác trả bao nhiêu tiền cho nó, do đó không tạo ra nhiều ảnh hưởng xã hội như các khoản đầu tư khác”, ông nói.

Ông Gates trước đây đã bày tỏ nhiều hoài nghi về Bitcoin. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 với Bloomberg, tỷ phú thể hiện sự lo lắng về việc nhiều người bị cuốn vào cơn điên cuồng của Bitcoin.

Sự lo ngại của tỷ phú không hoàn toàn vô lý. Thị trường tiền điện tử đang vào tình trạng rơi tự do sau sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD vào tuần trước, kéo theo các loại tiền kỹ thuật số khác cùng với nó bị sụt giảm. Bitcoin giảm 27% trong tháng 5, trong khi Ethereum giảm 36%.

“Đừng đầu tư vào Bitcoin, trừ khi bạn nhiều tiền hơn Elon Musk”, Bill Gates nói trong một tuyên bố vào tháng 2.

Tỷ phú Bill Gates cũng thể hiện nhiều quan điểm trong các lĩnh vực khác trên AMA. Ông phủ nhận thuyết âm mưu kỳ quặc rằng muốn theo dõi mọi người bằng cách cấy vi mạch vào đầu họ thông qua vắc xin.

“Tại sao tôi muốn biết mọi người đang ở đâu? Tôi sẽ làm gì với những thông tin đó?”, Bill Gates nói.

Về việc liệu các tỷ phú có nên nộp thuế nhiều hơn hay không, Bill Gates, người trước đây từng nói rằng sẽ nộp thuế nhiều hơn, cảnh báo rằng việc tăng thuế quá cao có thể dẫn đến nhiều người trốn thuế hơn.

Khi nhận được câu hỏi về GameStop, cổ phiếu được các nhà đầu tư bán lẻ ưa chuộng trên mạng xã hội, Bill Gates nói: “Tôi chưa bao giờ tham gia GameStop dù dài hay ngắn hạn”.

Ông Gates từ chối bình luận các câu hỏi về việc bán khống cổ phiếu Tesla thu về nửa tỷ USD, điều khiến CEO Elon Musk tức giận đến mức rút lui khỏi các dự án hợp tác từ thiện với ông.

Trước những lời chỉ trích công khai của Musk, ông Gates hồi đầu tháng này cho biết việc bán khống cổ phiếu Tesla "không liên quan gì đến biến đổi khí hậu", nhấn mạnh rằng có sự khác biệt giữa đặt cược vào một nhà sản xuất ô tô điện và đặt cược vào ngành xe điện nói chung.

Hương Dung (Theo Forbes)