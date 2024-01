Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam The Best) năm 2023 do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietNamNet bầu chọn, có sự đồng hành của đội ngũ giáo sư hàng đầu thế giới đến từ Trường Kinh doanh Harvard với mục tiêu ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đạt doanh thu xuất sắc, duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2022-2023.

Đại diện BIM Group tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023

Trong một năm đầy biến động của nền kinh tế trong nước và trên thế giới, BIM Group đạt được sự ổn định nhờ hoạt động hiệu quả trên kênh tài chính xanh và các dự án bất động sản bền vững, đồng thời giữ vững đà tăng trưởng của các nhóm ngành sản xuất nền tảng như năng lượng tái tạo và nông nghiệp.

“Quả ngọt” từ chiến lược phát triển bền vững

Trong giai đoạn 2022 - 2023, BIM Group và các công ty thành viên đã hoạt động tích cực trên thị trường tài chính xanh, tiếp cận thành công nguồn vốn đến từ các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại quốc tế hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Tháng 12/2022, BIM Energy (thành viên Tập đoàn BIM Group) nhận gói tài chính từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhằm hỗ trợ vận hành dự án điện gió BIM tại tỉnh Ninh Thuận. Tháng 9/2023 Công ty CP Bất động sản BIM (BIM Land) - Thành viên Tập đoàn BIM Group trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong phát hành trái phiếu liên kết bền vững (Sustainability-Linked Bonds - SLB) với thỏa thuận hợp tác cùng Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Khác với các trái phiếu truyền thống, ưu đãi tài chính đến từ các nguồn vốn xanh luôn đi kèm với những cam kết bền vững. Trước hết, các lĩnh vực kinh doanh của BIM Group không gây tác động xấu tới môi trường và hơn hết còn tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh cũng như mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 (Net-Zero).

Chỉ tính riêng Tổ hợp Năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất muối sạch của BIM Group tại Ninh Thuận với quy mô công suất 500MW và sản lượng muối đạt 300.000 tấn/năm, đang góp phần giảm phát thải 600.000 tấn CO2 mỗi năm. Trong lĩnh vực bất động sản, BIM Land đã thiết lập hệ thống khung quản lý tài chính xanh (Green Financing Framework) với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn quốc tế. Các công trình xanh đã và đang được BIM Land kiến tạo theo tiêu chuẩn EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) với các tiêu chí bền vững như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường... dự kiến sẽ giúp giảm phát thải hơn 4.000 tấn CO2 mỗi năm.

Dự án điện gió BIM tại Ninh Thuận ước tính giúp giảm phát thải 215.000 tấn khí CO2 mỗi năm

BIM Group còn được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao bởi góp phần mang đến một cuộc sống bền vững hơn cho người dân bản địa tại mỗi điểm đến mà doanh nghiệp tham gia đầu tư. Các tổ hợp năng lượng tái tạo, các cơ sở nuôi trồng, sản xuất thủy sản, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn... của BIM Group trên cả nước không những ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương mà còn tích cực dạy nghề, chuyển giao công nghệ... giúp người dân địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống.

Điểm sáng từ mô hình bất động sản bền vững

Với nguồn vốn xanh, BIM Group có thêm nguồn trợ lực mới để đẩy mạnh kế hoạch phát triển các dự án bất động sản bền vững, tiêu biểu là dự án Thung lũng Thanh Xuân - điểm đến mới nằm tại phía Bắc Hà Nội.

Triết lý bền vững tại Thung lũng Thanh Xuân được thể hiện ngay từ mô hình của dự án: một điểm đến an cư - nghỉ dưỡng giao hòa cùng thiên nhiên. BIM Land đặc biệt chú trọng đầu tư vào công tác bảo tồn và phát triển cảnh quan thiên nhiên, hệ thực vật tại dự án. Nhà phát triển cam kết diện tích xây dựng thực tế của toàn dự án Thung lũng Thanh Xuân sẽ được duy trì ở mức 15% - thấp hơn mật độ xây dựng của các khu nghỉ dưỡng thuộc phân khúc 5 sao. Các công trình tại đây cũng được kiến tạo theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE.

Thung lũng Thanh Xuân một trong những dự án bất động sản của BIM Land có cấu phần đạt chứng chỉ công trình xanh (EDGE) trong năm 2023 - ảnh phối cảnh

Bên cạnh các điểm sáng từ lĩnh vực năng lượng tái tạo hay bất động sản, lĩnh vực nông nghiệp trong năm qua cũng phát huy vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái của BIM Group. Cuối năm 2022, lần đầu tiên sản phẩm hàu sữa của BIM Foods được phân phối thành công tại thị trường nước ngoài, cụ thể là Malaysia và Singapore. Sau những phản hồi tích cực, trong năm 2023, nhà máy chế biến hàu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã nhận được các đơn đặt hàng lớn và đang triển khai kế hoạch mở rộng thị trường phân phối, nâng cao sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới.

Khu nuôi hàu của BIM Foods, thành viên Tập đoàn BIM Group, trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: BIM Group

Ngọc Minh