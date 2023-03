Chia sẻ với VietNamNet, các phụ huynh cho hay, họ vô cùng bất ngờ bởi trong nội dung thông báo của Bộ GD-ĐT về giải bơi học sinh toàn quốc năm nay ở lứa tuổi cấp THCS không còn nội dung bơi 200m (ở cả 2 nhóm 12-13 và 14-15 tuổi).

Anh Nguyễn Chí Thành (phụ huynh có con đang học lớp 8 một trường THCS ở quận Đống Đa, Hà Nội) thắc mắc: “Chúng tôi cùng các con không hiểu vì sao năm nay, Bộ GD-ĐT lại đột ngột bỏ nội dung này đi. Trong khi nội dung bơi tự do 200m ở giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc mọi năm đều có.

Ngay cả giải bơi cấp TP Hà Nội năm nay cũng có nội dung này. Không biết có sai sót hoặc nhầm lẫn gì trong khâu thông tin? Chúng tôi và các con sốt ruột vô cùng”.

Anh Thành cho rằng, việc điều lệ giải thay đổi đường đột như thế này đẩy các con và phụ huynh vào thế khó và bị động.

“Việc bỏ một nội dung không có thông báo dự kiến, lộ trình, không nêu rõ lý do theo kiểu “thích thì làm” rất khó cho chúng tôi trong việc định hướng con luyện tập, phấn đấu”, anh nói.

Các nội dung bơi tự do 200m được thi đấu ở giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022...

Anh Bùi Quốc Bình (phụ huynh có con đang theo học lớp 9 một trường THCS ở quận Hoàn Kiếm) bức xúc hơn bởi việc thông báo thay đổi sát nút như thế này không chỉ khiến con trai anh mất cơ hội ở nội dung bơi tự do 200m, còn “hết cửa” dự thi các nội dung khác.

“Để chuẩn bị cho nội dung bơi tự do 200m, con tập luyện cả năm trời. Ngoài việc học và ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp căng thẳng, mỗi ngày, con đều phải phân chia thời gian để tập luyện quãng 4-5km đường bơi, mỗi tuần, 5-7 buổi. Thật sự giờ đây, tôi chưa dám nói thông tin này tới con bởi nếu biết chắc chắn con sẽ rất buồn và ảnh hưởng lớn đến tâm lý”, anh Bình nói.

...đã không còn xuất hiện ở điều lệ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023.

Anh Bình phân tích, thông thường, để đến với giải quốc gia, các con sẽ phải thi các cuộc thi cấp dưới như trường, quận, thành phố và phải đăng ký trước các nội dung mong muốn nếu được vào đội tuyển cao hơn.

“Nếu Bộ GD-ĐT thông báo sớm từ đầu là năm 2023 không tổ chức nội dung thi bơi tự do 200m, chắc chắn con tôi sẽ tính đăng ký thi cự ly khác. Giờ đây, con có muốn thi nội dung bơi tự do 100m cũng không được, bởi ở vòng thi cấp quận, con đã không đăng ký cạnh tranh nội dung này vì chắc mẩm có nội dung bơi tự do 200m”, anh Bình nói và cho rằng nếu có thông tin sớm sẽ hướng điều chỉnh khác.

Chưa kể, theo anh Bình, tiền bạc đầu tư cho con tập luyện, chuẩn bị là rất lớn.

“Con đam mê, thích thú nên bỏ công sức ra để tập luyện và tôi sợ con trẻ ảnh hưởng tinh thần. Chúng tôi không áp lực giải để tuyển thẳng bởi con có giải quốc gia ở các năm trước rồi”, anh Bình chia sẻ.

Đồng tâm trạng, những ngày qua, chị Lương Lan Hương (có con gái đang học lớp 6) cũng vừa bức xúc vừa lo lắng, buồn bã. Con gái của chị lọt vào danh sách dự thi nội dung bơi tự do 200m giải bơi cấp TP Hà Nội tới đây và đặt mục tiêu vào vòng toàn quốc.

“Các con không chỉ đổ mồ hôi mà cả những giọt nước mắt để tập luyện, vượt qua chấn thương...”, chị Lan Hương tâm sự không muốn để cô con gái lớp 6 mất đi nhiệt huyết.

Giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 vẫn có nội dung bơi tự do 200m ở cấp THCS với 2 nhóm tuổi 12-13 và 14-15.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, công văn về điều lệ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 Bộ GD-ĐT vừa ban hành ngày 8/3, ở nội dung thi đấu hệ phong trào nam và nữ của môn bơi, ở cấp THCS (gồm 2 nhóm tuổi 12-13 và 14-15) đã không còn nội dung bơi tự do 200m.

Trong khi đó, ở giải bơi năm ngoái, ở cả 2 nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ cả 2 nhóm tuổi này đều có nội dung bơi tự do 200m.

Các phụ huynh mong Bộ GD-ĐT xem xét lại việc đưa ra thay đổi một cách quá gấp này và điều chỉnh bổ sung lại nội dung bơi tự do 200m ở giải năm nay.

Họ cũng bày tỏ lo lắng với việc Bộ GD-ĐT bỏ nội dung này, hoàn toàn có thể Sở GD-ĐT Hà Nội cũng ra thông báo bổ sung bỏ nội dung tương tự, như vậy sẽ khiến con em họ thiệt thòi, uổng phí nhiều thời gian tập luyện.

VietNamNet tiếp tục liên hệ Bộ GD-ĐT cập nhật vấn đề này...