Là bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, thiếu tá N.V.C vẫn trong tình trạng nguy kịch. Anh đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngồi chờ tin con từng ngày bên ngoài Trung tâm Hồi sức tích cực, ông Nguyễn Văn Chức (Sóc Sơn, Hà Nội) không giấu được cảm xúc "mừng mừng, tủi tủi" khi thấy nhiều nạn nhân khác trong vụ cháy được xuất viện. Người cha này cũng hy vọng con trai của ông sẽ được sống và nhận giấy ra viện như những người hàng xóm may mắn của anh.



Ông Chức chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con trai mình. Ảnh: P.V.

"Đêm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi"

Đêm 12/9, người cha gần 70 tuổi nhận được cuộc gọi của con trai thông báo nhà cháy. Hai vợ chồng ông cùng con trai lớn vội vàng lên Hà Nội. Khi lên tới nơi là gần 0h30 ngày 13/9, lửa thiêu rụi toàn bộ chung cư.

"Đây là một đêm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Trời mưa tầm tã, hàng chục xe cứu thương xếp hàng chờ đợi. Tôi chứng kiến các lực lượng cứu hộ đưa từng người ra và chỉ duy nhất 1 trường hợp được thông báo còn sống. Mỗi cáng nạn nhân được đưa khỏi đám cháy là một hy vọng “người nhà mình đây”. Nạn nhân phủ chăn kín, tôi đều cố hỏi nạn nhân ở phòng nào nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu", ông tâm sự.

Đến gần sáng, gia đình ông xác định cả gia đình con trai út đều không ai sống sót. Ông dặn vợ và con trai lớn ở khu vực cháy chờ nhận xác còn ông tìm đến bệnh viện. Nghe nói lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đông nhất đến Bệnh viện Bạch Mai, ông Chức chạy tới đây đầu tiên nhưng không có tên con ông trong danh sách.

Hàng chục người thân, đồng nghiệp của con cũng đều hỗ trợ gia đình đến các bệnh viện để tìm con cháu. Đi khắp nơi từ Trung tâm Cấp cứu, Chống độc, cho đến Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa đều không tìm thấy người thân, ông tuyệt vọng ngồi gục ở sân Bệnh viện Bạch Mai.

Đến 12h trưa, người nhà gọi điện thông báo có bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ hình ảnh nạn nhân vô danh giống con trai mình, người cha thất thểu chạy vào trung tâm một lần nữa. Ông trình bày về con trai mất tích. Trong số 19 bệnh nhân đang theo dõi tại đây, không có tên con trai. Một bác sĩ thông báo “có bệnh nhân nam giới chưa xác định thân nhân”. Ngay lập tức, ông Chức được đưa vào giường bệnh của con. Nhìn thấy con, người cha xúc động không nói nên lời.

"Khi tìm được con, dù bị thương rất nặng nhưng là hy vọng duy nhất trong nỗi tuyệt vọng của đại gia đình. Đến 15h ngày 13/9, tại Bệnh viện Quân y 103, người thân báo tìm thấy thi thể hai cháu gái, con của C. 20h tối, gia đình nhận diện được xác vợ của con. Ngay trong đêm, tôi đưa mẹ con cháu về quê, hôm sau làm tang lễ”, ông Chức chia sẻ.

Tìm mọi biện pháp tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân

Làm tang lễ cho con dâu và cháu nội, người cha già lại vội vàng quay về Bệnh viện Bạch Mai để chờ đợi tin con trai. Suốt 1 tuần qua, ông không rời bệnh viện. Mỗi ngày, ông được nhân viên y tế mang cơm tới và được vào thăm con sau giờ hành chính.

Ông Chức tâm sự: "Suốt 1 tuần con nằm im, chân tay không động đậy nhưng tôi vẫn tin có phép màu dành cho con. Đến nay, con trai đã tiến triển hơn, nhận biết được có người bênh cạnh".

Người cha này không dám nghĩ tới tương lai xa cho con, ông chỉ mong con hồi phục có thể trở về với gia đình, đơn vị. “Tôi chỉ mong con được sống trở về. Nếu C. đủ sức khỏe công tác thì tiếp tục đi làm, thành tật thì vợ chồng tôi lo cho con” ông Chức nói.

Cách đây 2 ngày, anh C. được đưa đi chụp MRI đánh giá tổn thương, các bác sĩ cũng thông báo với gia đình về tình trạng có tổn thương não do ngộ độc khí CO. Tuy nhiên, từ chỉ số sinh tồn 6 điểm (thấp hơn cả mức nguy kịch 9 điểm), đến nay anh C. đã lên 13 điểm. Ông Chức hy vọng mỗi ngày tình trạng sức khỏe của con cải thiện dần, kỳ tích sẽ đến với gia đình.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hiện tại nỗi trăn trở của toàn bệnh viện là tìm mọi biện pháp tốt nhất để chạy chữa cho thiếu tá C. Bệnh viện Bạch Mai vẫn hội chẩn với các chuyên gia trong nước và quốc tế hằng ngày để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này.

Điều trị tâm lý cho các bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội Các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Hà Nội) cần được điều trị tâm lý, đặc biệt với những trường hợp mất người thân.

Hôm nay, nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ được xuất viện Sau 10 ngày điều trị, Bệnh viện Bạch Mai sẽ làm thủ tục xuất viện cho nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều nay.