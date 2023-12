{"article":{"id":"2225085","title":"Bộ NNN&PTNT cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều nơi","description":"Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng.","contentObject":"<p>Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 sẽ gia tăng cường độ, gây nắng nóng và khô hạn ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh trong khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.</p>

<p>Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Do đó, ngày 6/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị UBND các tỉnh, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ động triển khai những nhiệm vụ cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.</p>

<p>Trong đó, yêu cầu các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, công điện của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về công tác tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng.</p>

<p>Cùng với đó, các địa phương phải khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị quản lý rừng, chủ rừng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-chay-rung-nghe-an-924.jpg?width=768&s=dbnyVHvW51UZoXaP2tImog\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-chay-rung-nghe-an-924.jpg?width=1024&s=QCx7JBtwV7niGye4Evw4Hg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-chay-rung-nghe-an-924.jpg?width=0&s=cO6wOL_S-FqUIvTMFPuEeQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-chay-rung-nghe-an-924.jpg?width=768&s=dbnyVHvW51UZoXaP2tImog\" alt=\"anh 2 chay rung nghe an .jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anh-2-chay-rung-nghe-an-924.jpg?width=260&s=EpsvjHcEtEqv9K5_PGkpsQ\"></picture>

<figcaption>Các địa phương cần làm công tác 4 tại chỗ với chữa cháy rừng</figcaption>

</figure>

<p>Các địa phương cũng cần bố trí các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để đảm bảo tốt công tác 4 tại chỗ trong triển khai phòng cháy chữa cháy rừng. Trong mùa cao điểm hanh khô, cảnh báo cháy rừng ở mức cao, cần bố trí lực lượng ứng trực 24/7 để đảm bảo nhanh chóng phát hiện và xử lý khi xảy ra cháy rừng.</p>

<p>Đối với những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, cần bố trí các lực lực, điểm chốt chặn, tuần tra canh gác để kịp thời phát hiện điểm cháy, nhanh chóng huy động các lực lượng tham gia xử lý và dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và rừng.</p>

<p>Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn người dân việc sử dụng lửa an toàn.</p>

<p>Khi xảy ra cháy rừng, các cơ quan chức năng cần phối hợp điều tra làm rõ nguy nhân, đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.</p>

<p>Qua đó, người đứng đầu phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng là trọng tâm, thường xuyên trong suốt cao điểm phòng cháy chữa cháy rừng.</p>

<p>Các địa phương cũng cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, luôn sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng, có kịch bản phối hợp với các lực lượng liên quan để khi xảy ra cháy rừng, có thể huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất, qua đó giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra.</p>

<p>Các địa phương cũng cần có phương án, biện pháp phù hợp để khôi phục lại diện tích rừng đã bị cháy.</p>

