Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 13/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Đây là nhiệm vụ của các thành viên Chính phủ được Thủ tướng phân công nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương về sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc

Theo báo cáo của Thường trực Đoàn công tác, thời gian qua Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký nhiều văn bản đôn đốc các Bộ, ngành liên quan xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương nói trên.

Các Bộ, ngành liên quan đã khẩn trương, tích cực, nỗ lực nghiên cứu, chủ động trao đổi, tháo gỡ trả lời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị để hỗ trợ các địa phương điều hành, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường xuất khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước.

Tổng số kiến nghị, khó khăn vướng mắc đến thời điểm hiện nay là 84 kiến nghị (trong đó tỉnh Quảng Bình 28, Quảng Trị 36, Thừa Thiên Huế 20 kiến nghị).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc trực tuyến với các địa phương tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các bộ ngành đã hoàn thành giải quyết 37 kiến nghị (đạt 44%). Hiện chưa hoàn thành, chưa giải quyết dứt điểm 48 kiến nghị (tỉnh Quảng Bình: 14; tỉnh Quảng Trị: 21, tỉnh Thừa Thiên Huế: 13).

Trong 84 kiến nghị có 62 kiến nghị của Quý II (đã hoàn thành 35 kiến nghị, đạt 57%; chưa hoàn thành giải quyết 27 kiến nghị); 16 kiến nghị của Quý III (đã hoàn thành 2 kiến nghị); 6 kiến nghị phát sinh tại thời điểm làm việc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc.

Theo Thường trực Đoàn công tác, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì các Bộ, các ngành có liên quan đã tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc và kiến nghị gửi đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Nhờ vậy, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đã có khởi sắc. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực, khu vực dịch vụ tăng cao; doanh thu tiêu dùng tăng khá.

Cụ thể, công tác giải ngân đầu tư công đã được đẩy mạnh, có tỉnh giải ngân trên 50% (tỉnh Thừa Thiên Huế đứng thứ 10/63 tỉnh). Sản xuất công nghiệp tăng khá, cao hơn mức bình quân của cả nước (tỉnh Quảng Bình tăng 6,7 % so với cùng kỳ; Quảng Trị tăng 9,5% so với cùng kỳ: Thừa Thiên Huế tăng 8,26% so với cùng kỳ). Thương mại và dịch vụ tiếp tục phục hồi, có mức tăng trưởng trên 10% cùng kỳ (Quảng Bình tăng 12,5%; Quảng Trị tăng 16,1%; Thừa Thiên Huế ...).

Giải quyết nhanh nhiều kiến nghị

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá Đoàn công tác do Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã luôn sâu sát và quan tâm đến những kiến nghị của địa phương.

Sau cuộc làm việc lần thứ nhất của Đoàn công tác với tỉnh Quảng Trị, nhiều kiến nghị của tỉnh đã được Chính phủ, các bộ ngành Trung ương giải quyết.

“Trước đây tỉnh Quảng Trị có 34 kiến nghị, thì đã được các bộ ngành Trung ương có văn bản giải quyết 16 ý kiến và kiến nghị của tỉnh. Việc giải quyết các kiến nghị trong một thời gian ngắn như vậy thể hiện bước tiến mới trong việc giải quyết các kiến nghị của địa phương. Đến nay còn 18 ý kiến kiến nghị của tỉnh đang được các bộ ngành xem xét, những kiến nghị này không phải một sớm một chiều có thể hướng dẫn trả lời được vì có nhiều vấn đề liên quan các bộ luật khác nhau”, ông Võ Văn Hưng bày tỏ.

Theo ông Võ Văn Hưng, tăng trưởng của Quảng Trị 9 tháng năm 2023 đạt 6,29%, cao hơn bình quân 2022. Đây là sự nỗ lực rất lớn. Nếu tiếp tục được tháo gỡ về mặt thể chế hoặc các văn bản hướng dẫn về cách hiểu khác nhau trong các văn bản QPPL thì chắc chắn sẽ có đột phá hơn.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu, tỉnh đã có 28 kiến nghị liên quan đến chính sách và được tiếp thu 27 kiến nghị. Qua rà soát, có 1 kiến nghị của tỉnh không hợp lý vì đã có chế độ chính sách.

“Qua kênh của Bộ trưởng Bộ TT&TT, chúng tôi có báo cáo 20 kiến nghị và cũng đã được tiếp thu. Chúng tôi đề xuất một vấn đề mới phát sinh liên quan đến Nghị định 35/2023 ngày 20/6 về một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Chúng tôi đề xuất thuộc điều 1, 2 của Nghị định 35.

Trước đây, đối với diện tích nhỏ dưới 2ha đất ở và 5ha đất còn lại được phê duyệt tổng mặt bằng. Nhưng, qua quá trình quản lý chúng tôi thấy cần quản lý chặt chẽ hơn. Nghị định 35 lại đưa ra quy định, với những khu đất nhỏ phải phê duyệt quy hoạch chi tiết rút gọn, nhưng quy hoạch chi tiết là thủ tục rất khó khăn. Chúng tôi đề nghị nên lấy tinh thần của quy định trước nhưng cũng nên bổ sung phải có ngưỡng để khống chế, miếng đất nhỏ nhỏ thì không cần phê duyệt quy hoạch chi tiết”, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Khi địa phương có một kiến nghị thì đều mong muốn các bộ ngành quan tâm, trả lời. Nếu các địa phương thấy trả lời chưa thỏa đáng thì sẽ trao đổi thêm để làm rõ, có những vấn đề cần trao đổi nhiều lần mới tìm ra được hướng đi.

“Chúng ta cố gắng sau khi nhận diện được thì cần đi đến việc kết thúc vấn đề. Các nội dung kiến nghị sau khi đưa ra bàn thảo cần thấy được đường hướng để giải quyết, nếu không sẽ xảy ra tình trạng nhắc đi nhắc lại một vấn đề, tốn kém thời gian và mệt mỏi. Do đó, chúng ta cần phải xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị đã nêu để dành thời gian cho những nội dung khác”, Bộ trưởng lưu ý.