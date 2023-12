{"article":{"id":"2221669","title":"Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp gặp nhau tại biên giới","description":"Lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.","contentObject":"<p>Sáng 1/12, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt báo chí, giới thiệu về Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.</p>

<p>Đoàn Việt Nam tham dự gồm 30 đại biểu do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn. Đoàn Lào gồm 20 đại biểu tham dự do Bộ Trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath làm trưởng đoàn. Đoàn Campuchia gồm 20 đại biểu do Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha làm trưởng đoàn.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-phan-van-giang-va-dai-tuong-tea-seiha-796-905.jpg?width=300&s=JZNTgizdBlf9r9PPthGsmA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-phan-van-giang-va-dai-tuong-tea-seiha-796-905.jpg?width=0&s=Y_FcXKB3RGZbZhrkETBslQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-phan-van-giang-va-dai-tuong-tea-seiha-796-905.jpg?width=500&s=6nE4eztu7YdOyqk9zNFErQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-phan-van-giang-va-dai-tuong-tea-seiha-796-905.jpg?width=260&s=JR8VuH1DdbHvm7zK3Y4O-w\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-chansamon-chanylath-16-1434-906.jpg?width=300&s=DO6Wd_R3K0VfuuTv5ffR1A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-chansamon-chanylath-16-1434-906.jpg?width=0&s=u9GtTZisbcLVdNgbzuU6_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-chansamon-chanylath-16-1434-906.jpg?width=500&s=HKDNslNwaHQgkMhNFs2bNw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-tuong-chansamon-chanylath-16-1434-906.jpg?width=260&s=KkbKKufEFMkxamEsTHmoQQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Đại tướng Phan Văn Giang trong các cuộc đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath. Ảnh: Phạm Hải</em></p>

<p>Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên được tổ chức dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 (từ 7h-16h) tại khu vực biên giới chung ba nước (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Việt Nam), Attapeu (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).</p>

<p>Ba Bộ trưởng Việt Nam, Lào và Campuchia chào, tô sơn cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, thăm và tặng quà trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi).</p>

<p>Lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; diễn tập Quân y chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia; khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi)...</p>

<p>Giao lưu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng ba nước tổ chức tại khu vực biên giới của ba nước. Hoạt động nhằm góp phần triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia.</p>

