Trả lời câu hỏi của đại biểu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chúng ta phải bảo vệ dữ liệu cá nhân như tài sản cá nhân, như là tài sản quan trọng nhất của cá nhân.

Theo Bộ trưởng, lộ lọt dữ liệu cá nhân, nhất là các dữ liệu xác định danh tính như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư, thông tin thẻ tín dụng… thì một người khác có thể mạo danh chúng ta để hoạt động như chúng ta và tiêu tiền của chúng ta mà chúng ta không biết.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thương mại điện tử thời gian qua đã phát triển nhanh, dữ liệu cá nhân được thu thập lưu trữ và xử lý ngày càng nhiều, ngày càng lớn, đi kèm với nó là nguy cơ lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân ảnh hưởng đến thương mại điện tử và các lĩnh vực khác.

Chúng phủ đã ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, là Nghị định số 13. Theo đó, quy định các bộ ngành, địa phương có trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với ngành, lĩnh vực quản lý của mình. Tức là ai quản lý cái gì trong đời thực thì lên không gian mạng quản lý cái đó. Chính phủ đã có lộ trình xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, để bảo vệ dữ liệu cá nhân, cần bảo đảm an toàn cho hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 85 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các sàn thương mại điện tử phải tuân thủ nghị định này. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai công tác về đảm bảo an toàn thông tin, tại Chỉ thị số 09 tháng 2/2024 và Công điện số 33 tháng 4/2024. Trong đó, thương mại điện tử được coi là lĩnh vực quan trọng cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, để bảo vệ dữ liệu cá nhân, phải bảo vệ người dân, ở đây được coi là một trong những nội dung quan trọng và Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ người dân trên không gian mạng nói chung cũng như là thương mại điện tử. Đã triển khai hệ sinh thái tín nhiệm mạng, đánh giá, xác nhận website đảm bảo an toàn thông tin mạng, thông tin cá nhân và gán nhãn tín nhiệm cho trên 5.000 website chính thống, đồng thời công bố website lừa đảo. Đã phát triển thành công và đưa vào sử dụng các công cụ hỗ trợ người dân như là kiểm tra xem máy tính, điện thoại của mình có bị nhiễm mã độc không, kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình có bị lộ lọt không, kiểm tra xem một website có phải lừa đảo hay không trên cổng khonggianmang.vn.

Chiến dịch tháng hành động tuyên truyền và nhận diện phòng chống lừa đảo trực tuyến đã được phổ biến đến toàn xã hội, có sự tham gia của 100% các bộ ngành, địa phương và hầu hết cơ quan quan thông tấn báo chí, mạng xã hội. Đã xây dựng cẩm nang an toàn trực tuyến để hướng dẫn người dân kỹ năng an toàn thông tin khi tham gia không gian mạng, thực hiện giao dịch trực tuyến.

Bên cạnh đó Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian vừa qua đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và đã xử phạt các doanh nghiệp vi phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai công tác trên trong lĩnh vực thương mại điện tử.