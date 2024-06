Đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) đề cập đến chủ trương thu hút du lịch qua sự kiện thể thao. Vì vậy, chúng ta đã xây dựng đường đua xe F1 rất hoành tráng và hiện đại.

“Nhưng đến nay, khu đường đua xe F1 này đang bị bỏ không. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết giải pháp khai thác đường đua này như thế nào?”, đại biểu Nguyễn Công Long nêu vấn đề.

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, đường đua F1 do UBND TP Hà Nội là chủ đầu tư và triển khai. Sau đó, do nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau nên không triển khai nữa.

“Việc này, chúng tôi với tư cách là cơ quan phối hợp, Bộ VHTT&DL tại thời điểm đó cũng đã phối hợp để bàn giao mặt bằng, đất đai để làm đường đua xe F1. Chúng tôi cũng đã thực hiện đúng quy định công tác phối hợp. Để biết chính thức đường đua đó có trở lại hoạt động hay không, chắc là các đồng chí Hà Nội trả lời giúp”, ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang): "Làm gì để phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long?", Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn và là ngành kinh tế tổng hợp.

Chính vì vậy vừa qua Chính phủ đã tập trung phê duyệt quy hoạch 6 vùng kinh tế theo nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đều xác định các tuyến, các trục, các khu vực kết nối trong lĩnh vực du lịch, dựa trên kết nối giao thông là kết nối trọng yếu để phát triển các ngành dịch vụ khác.

Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển được các sản phẩm du lịch có lợi thế của vùng sông nước như: Du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, trải nghiệm về thiên nhiên, cảnh quan và văn hóa bản địa.

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, trong thời gian tới, cần phải kết nối, liên kết vùng. Trong đó, TP.HCM sẽ là một điểm đầu tàu để liên kết giữa Đồng bằng sông Cửu Long với miền Đông Nam Bộ. Chúng ta sẽ liên kết các sản phẩm du lịch thông qua kết nối tour, tuyến và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu của du khách. Hy vọng với cách tiếp cận như vậy sẽ dần dần thúc đẩy được vùng có nhiều tài nguyên về du lịch chưa được đánh thức.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng khẳng định ủng hộ và mong muốn các địa phương tập trung giải quyết bài toán hạ tầng du lịch, trong đó có hạ tầng về lưu trú.

“Các điểm du lịch phải có những doanh nghiệp lớn vào đầu tư và tạo ra được các sản phẩm, qua đó người dân sẽ được hưởng lợi. Không nói đâu xa như ở Tây Ninh, các đồng chí thấy tại núi Bà Đen chẳng hạn, đó cũng là một sản phẩm. Tôi hy vọng như thế sẽ có cách tốt hơn để phát triển du lịch”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.