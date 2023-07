Ông Hoàng Minh Tiến sinh năm 1984, từng công tác tại Bộ TT&TT từ năm 2008 đến năm 2010, sau đó chuyển sang công tác tại Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, chuyên trách về lĩnh vực CNTT. Ngày 15/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Tiến giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT. Ngày 26/11/2021, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Hoàng Minh Tiến được Bộ TT&TT biệt phái về công tác tại UBND tỉnh Yên Bái. Kể từ ngày 2/12/2021, ông Hoàng Minh Tiến đảm trách chức vụ Giám đốc Sở TT&TT Yên Bái. Trong thời gian biệt phái, ông Hoàng Minh Tiến đã cùng với tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Sở TT&TT Yên Bái tích cực tham gia thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh – DTI năm 2022 mới được Bộ TT&TT công bố, ở khối các địa phương, tỉnh Yên Bái xếp thứ 15, tăng 12 bậc so năm 2021. Thứ hạng của tỉnh Yên Bái được cải thiện rõ rệt ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cụ thể, trong đó chính quyền số xếp thứ 15, tăng 9 bậc; kinh tế số xếp thứ 7, tăng 20 bậc và thứ hạng về xã hội số là 10, tăng 16 bậc.