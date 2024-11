Ngày 7/11, tại trụ sở Bộ TT&TT, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao quyền đối với 5 cán bộ lãnh đạo tại 4 đơn vị thuộc Bộ gồm Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Báo chí, Cục chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại 4 đơn vị thuộc Bộ. Ảnh: Thảo Anh

Theo quyết định mới được công bố, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Văn Tuấn được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia. Với bề dày kinh nghiệm làm lãnh đạo cấp trưởng ở nhiều đơn vị, ông Lê Văn Tuấn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng sẽ cùng tập thể Cục Chuyển đổi số quốc gia tạo khối đoàn kết thống nhất, phối hợp giải quyết kịp thời các nhiệm vụ vừa nhiều vừa khó của đơn vị.

Thay ông Lê Văn Tuấn điều hành Cục An toàn thông tin là Phó Cục trưởng Trần Quang Hưng, người vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT giao quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin kể từ ngày 6/11. Đây là cơ hội để ông Hưng tiếp tục cùng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong Cục góp sức bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, đồng thời cũng là cơ hội hoàn thiện năng lực bản thân.

Ban lãnh đạo Cục An toàn thông tin cũng được Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ sung một Phó Cục trưởng là ông Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số vừa được điều chuyển về Cục. Với việc bổ sung ông Lê Anh Tuấn, Cục An toàn thông tin có thêm nhân sự lãnh đạo để củng cố hoạt động đầu tư tài chính, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chúc mừng 5 cán bộ vừa nhận nhiệm vụ, trọng trách mới. Ảnh: Thảo Anh

Bà Đinh Thị Linh Hương, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính kể từ ngày 6/11. Bà Đinh Thị Linh Hương nhận nhiệm vụ mới đúng vào giai đoạn Vụ Kế hoạch - Tài chính đang có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo từ 6X sang 7X và 8X với kỳ vọng sẽ góp sức mở ra trang mới cho đơn vị.

Ghi nhận kết quả công tác nổi bật trong 5 năm qua cùng kế hoạch hành động có nhiều ý tưởng mới của bà Mai Hương Giang, người đã có 23 năm gắn bó với nghề báo, lãnh đạo Bộ TT&TT vừa quyết định bổ nhiệm lại bà Giang giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Chúc mừng các cán bộ vừa được trao quyết định, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phụng sự, cống hiến, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức của 5 nhân sự nhận nhiệm vụ mới.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, các cán bộ vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao quyền điều hành đều rất nghiêm túc và trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình hành động cho thời gian tới; đã đặt ra các mục tiêu cao cùng những cách làm mới, sáng tạo để góp phần giải quyết khó khăn, đưa đơn vị phát triển.

Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh, việc Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới chính là tạo cơ hội để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách. Ảnh: Thảo Anh

Cho biết việc Bộ TT&TT giao nhiệm vụ mới chính là tạo cơ hội để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, Thứ trưởng Phan Tâm cũng lưu ý về trách nhiệm nặng nề của các cán bộ lãnh đạo ở thời điểm hiện tại, khi công việc của năm 2024 còn rất nhiều và chuẩn bị bước sang năm 2025, năm cần chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ 5 năm tới, mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số.

“Trong bối cảnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT rất mong các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay, sẽ nỗ lực cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị mình làm tốt hơn, sáng tạo hơn, sâu sát hơn, quyết liệt hơn và có nhiều đột phá hơn trong tư duy, tìm ra các giải pháp để giải quyết công việc”, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị.

Các cán bộ nhận trọng trách mới đều cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ TT&TT và cam kết thời gian tới sẽ nỗ lực cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ nhiệm vụ mới tại Cục Chuyển đổi số quốc gia là hết sức nặng nề, ông Lê Văn Tuấn cho biết, một trong những nhiệm vụ sẽ được ông và tập thể Cục tập trung thời gian tới là thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp với các đơn vị hữu quan của Đảng để hoàn thiện và sớm được Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết về chuyển đổi số; tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai sau khi Nghị quyết được ban hành để sớm chuyển hóa các định hướng của Nghị quyết thành những hoạt động cụ thể trong các văn kiện, nghị quyết của đại hội Đảng các cấp.

Trong vai trò mới, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cam kết sẽ không phụ lòng tin của lãnh đạo Bộ TT&TT, đồng lòng với tập thể lãnh đạo Cục An toàn thông tin tập trung thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng tập thể Cục đoàn kết, vững mạnh; tiếp tục phát triển lực lượng chuyên gia an toàn thông tin tinh nhuệ; liên tục chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Đồng thời, nâng cao năng lực giám sát, xử lý thông tin trên không gian mạng để đáp ứng các yêu mới và sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng sắp tới là Đại hội Đảng 14; chú trọng bảo vệ người dân trên không gian mạng...

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Anh Tuấn hứa sẽ cố gắng hết sức để nghiên cứu, học hỏi và hoàn thành các nhiệm vụ dự kiến được phân công gồm: Tham mưu việc cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; quản lý đầu tư, tài chính; hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng.

Cùng với việc xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Đinh Thị Linh Hương chia sẻ nhiệm vụ mới vừa là sự ghi nhận, nhưng cũng là thách thức lớn, đòi hỏi phải có trách nhiệm hơn, tầm nhìn lớn hơn, phải quyết liệt hơn nữa trong công việc.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Mai Hương Giang bộc bạch: “Tôi tự hứa rằng nhiệm kỳ tới sẽ phải khác; ít nhất, là phiên bản tốt hơn của chính tôi hôm qua; phát huy tinh thần sáng tạo, cách làm mới, thách thức bản thân nhiều hơn. Tôi đã xây dựng chương trình hành động của mình trong 05 năm tới và cam kết sẽ thực hiện”.