‘Bùng nổ’ tranh chấp, TP.HCM kiểm tra hàng loạt chung cư

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND Thành phố về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các ban quản trị, các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư định kỳ trên địa bàn.



Hiện TP.HCM có 1.518 chung cư với 2.445 lô, bao gồm 474 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Một số địa phương có nhiều chung cư như Q.5 (245 chung cư), Q.1 (230 chung cư), Q.Bình Thạnh (156 chung cư), Q.7 (103 chung cư), Q.Tân Bình (67 chung cư)…



Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian qua, cơ quan này tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến việc phản ánh, khiếu nại, kiến nghị, tranh chấp tại các chung cư. Các nội dung phản ánh chủ yếu đến từ các chung cư được phê duyệt và xây dựng sau khi Luật Nhà ở năm 2005 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực.



Các nội dung phản ánh, kiến nghị và các tranh chấp chủ yếu liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ... tại nhà chung cư.

Gần đây, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại liên quan đến các vấn đề tranh chấp tại các chung cư.



Những nội dung phản ánh cũng liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan hành chính Nhà nước các cấp như cấp giấy chứng nhận, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quỹ bảo trì...



Từ những tồn tại trên, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng cần phải kiểm tra, thu thập thông tin về tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên toàn địa bàn. Từ đó, đơn vị sẽ đánh giá thực trạng, những mặt còn hạn chế, vướng mắc, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh.

Phạm vi kiểm tra của Sở Xây dựng TP.HCM là các chung cư được xây dựng từ năm 2005 trở đi. Các nội dung sẽ kiểm tra gồm: Pháp lý đầu tư xây dựng; tình hình quản lý sử dụng; quỹ bảo trì, an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động của ban quản trị, nghĩa vụ của chủ đầu tư. Thời gian kiểm tra từ nay đến hết tháng 7/2022.

Nhận bàn giao nhà từ nhiều năm, cư dân chung cư The Star vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Thời gian gần đây, nhiều chung cư ở TP.HCM thường xảy ra tranh chấp về các vấn đề như quỹ bảo trì, sở hữu chung – riêng, thành lập ban quản trị, chủ đầu tư vi phạm xây dựng hoặc chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ cấp sổ hồng.

Trong đó, việc chậm cấp sổ hồng khiến cho nhiều cư dân bất bình nhất. Tại một số chung cư, vì quá bức xúc nên cư dân đã căng biểu ngữ để phản đối chủ đầu tư.

Đơn cử như chung cư The Star (Q.Bình Tân) do Công ty CP Đầu tư và triển bất động sản An Gia làm chủ đầu tư; chung cư Lexington Residence (TP.Thủ Đức) của Công ty CP Bất động sản Nova Lexington; chung cư 4S Linh Đông (TP.Thủ Đức) của Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc, chung cư Sài Gòn Gateway (TP.Thủ Đức) của Công ty Hiệp Phú Land…

