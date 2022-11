Cá độ mùa World Cup, từ ổ siêu tổng đại lý đến nhóm 'lũy tre làng'

Công an TP Đà Lạt phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng vừa triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với số tiền 34 tỷ đồng.

Vụ việc xảy ra vào tối 23/11, khi đang diễn ra các trận đấu, Công an ập vào bắt quả tang 9 nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bằng tiền mặt tại nhà Huỳnh Ngọc Quang (số 29 Thiên Thành, P.4, Đà Lạt). Quá trình điều tra, công an tạm giữ hình sự 13 nghi phạm.

Trước đó, từ đầu tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với thủ đoạn hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp.

Theo đó, ngày 17/10, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) thống nhất phương án đấu tranh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đấu tranh với Trần Quang Nam, là đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh Công an Hà Tĩnh

Công an đã điều động 120 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh nói trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác để hoạt động.

Nam sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay.

Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện tích luỹ kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Quy mô lớn nhất phải kể đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với các tụ điểm được tổ chức tại TP.HCM và Đồng Nai.

Trong hai ngày 21-22/11, Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám xét 14 địa điểm, trong đó có 8 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, ước tính số tiền tham gia đường dây cá cược lên tới 30.000 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây.

Còn rất nhiều đường dây cá độ quy mô vừa và nhỏ ở các khu phố, ổ nhóm tinh vi qua mạng được các lực lượng công an trấn áp, triệt phá quyết liệt thời gian qua như ở tỉnh Bắc Ninh, TP Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Huế (tỉnh TT-Huế)...

Gần đây, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cũng vừa bắt, xử lý hai nhóm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở mức quy mô 50 triệu/ngày.

Cụ thể, nhóm 1 gồm 7 đối tượng do 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Hải (ở thị trấn Quảng Phú) cầm đầu, khuya 25/11, khi đang sát phạt bằng hình thức cá cược thì công an ập vào bắt quả tang.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan Công an huyện Cư M'gar. Ảnh: báo Đắk Lắk

Hưng và Hải đã thuê lại và kinh doanh quán cà phê Sakura (tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú). Ngay đầu mùa World Cup, hai đối tượng này đã tổ chức cho các con bạc đến đây cá độ bóng đá.

Khuya cùng ngày, Công an huyện này cũng bắt quả tang Kiều Tuấn Hiệp (35 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú) tổ chức cho các con bạc thắng thua bằng tiền qua điện thoại, Zalo, facebook… Số tiền giao dịch cũng khoảng 50 triệu đồng/ngày.

Ngày 26/11, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Thành (31 tuổi) và Phan Nhật Phi (31 tuổi, cùng trú P.Ngọc Hiệp) để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. Bước đầu công an xác định, Thành và Phi trực tiếp tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022 và các trận đấu thuộc nhiều giải quốc tế khác.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TP.HCM nhấn mạnh tại họp báo ngày 24/11, lực lượng công an sẽ tập trung truy quét tội phạm, không để xảy ra tình trạng cá độ bóng đá công khai tại các điểm tụ tập xem bóng đá hoặc các hoạt động cá độ có tổ chức qua hình thức sử dụng công nghệ.

Ngày 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá...