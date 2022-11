Liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá

Thời điểm cuối năm trùng với mùa World Cup 2022, hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng diễn ra rầm rộ với quy mô từ hàng trăm đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bộ Công an chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp để triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng và đã có những kết quả bước đầu.

Cụ thể, ngày 23/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn được Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực tại TP.HCM phát hiện và triệt phá.

Sau quá trình xác lập chuyên án để điều tra, ngày 21/11 các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp 14 điểm, với 14 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá tại TP.HCM. Ảnh: Bộ Công an

Theo tài liệu thu thập được, bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số đối tượng góp vốn đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet thắng thua bằng tiền VNĐ.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper), sau đó giao cho các đối tượng kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các tài khoản tổng có từ 500.000 - 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 - 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản). Đây là đường dây do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia tổ chức tại TP.HCM và 1 số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược.

Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên với số tiền thắng thua lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, tháng 11/2022, Cơ quan điều tra công an huyện Tiên Du ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng ngày 13/11, Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định, Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây từ đầu năm 2022 đến nay. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88 rồi từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới.

Các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website cá cược bóng đá.

Tại TP Đà Nẵng, ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP huy động cán bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan công an xác định Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/10-15/11 với số tiền gần 500 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ với 1 đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.