Từ 2025, nhiều quy định mới về giấy phép lái xe sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, Luật Trật tự an toàn giao thông quy định có 15 hạng gồm: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E.