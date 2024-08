1. Nguyên liệu

Gà: 1 con

Nước mắm: 4 muỗng canh

Đường vàng: 5 muỗng canh

Bột ngọt: 1 muỗng canh

Bột nghệ: 2 muỗng cà phê

Bột ngũ vị hương: 2 muỗng cà phê

Mật ong: 5 muỗng canh

Muối hột: 2 thìa

Dầu ăn: 3 thìa

Tỏi: 1 củ

Ớt: 2 quả

Chanh: 1 quả

2. Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gà sau khi mua về thì làm sạch lông, loại bỏ nội tạng, sau đó dùng muối hột xát từ trong ra ngoài để khử bỏ mùi hôi. Tiếp đó, rửa sạch với nước và để cho khô ráo.

Dùng dao khứa vài đường ở con gà để gia vị dễ ngấm hơn khi ướp. Chú ý tránh khứa lên vùng da của gà.

Tỏi đem bóc vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Ướp gà

Pha chế nước xốt gia vị để tẩm ướp gà theo tỷ lệ: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường vàng, 1 muỗng canh bột ngọt, 2 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 4 muỗng canh mật ong.

Trộn đều đến khi nước xốt sánh lại là được.

Tiếp đó, tiến hành ướp gà với hỗn hợp nước xốt gia vị như trên. Đầu tiên, đổ phần xốt ướp vừa pha ra tô, sao đó cho gà nguyên con đã sơ chế vào, dùng tay có đeo bao tay ni lông thoa đều xốt ướp lên toàn bộ con gà. Cuối cùng, bọc gà trong nilon bọc thực phẩm rồi cất tủ lạnh từ 30 - 45 phút hoặc để qua đêm cho ngấm gia vị.

Bước 3: Nướng gà

Sau khi ướp gà, dùng cây xiên dọc theo thân gà. Bật lò nướng trước 10 phút với nhiệt độ 180 độ C, sau đó cho gà vào nướng trong 40 phút, đến khi gà chín là hoàn thành.

Trong quá trình nướng, cứ cách khoảng 10 phút thì mở lò, dùng cọ phết hỗn hợp 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh nước lọc lên gà để gà không bị khô và thấm gia vị hơn.

Bước 4: Làm nước chấm

Ngoài việc ướp gà, nước chấm cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp gà nướng mật ong trở nên hoàn hảo và ngon miệng hơn.

Công thức làm nước chấm gà nướng ngon như sau: 2 quả ớt tươi, đường 2 muỗng, 1 muỗng nước mắm, 1 củ tỏi băm, 2 thìa nước chanh, nửa bát nước lọc. Trộn cho đến khi nào hỗn hợp nước chấm quánh lại là được.

Bước 5: Hoàn thành

Khi ăn dùng dao chặt gà thành từng khúc vừa ăn, rồi ăn kèm với bánh mì cùng 1 chút dưa chuột, cà chua, xà lách, chấm với nước xốt thì vô cùng tuyệt vời.

3. Lưu ý

Để làm gà nướng mật ong ngon nên chú ý chọn mua thịt gà tươi ngon.

Đối với gà sống, chọn mua gà có mào đỏ tươi, lông óng mượt, hậu môn hồng hào, không có bất kỳ chất dịch nào lạ. Chân gà thon nhỏ, vàng đều, không nhăn nheo, diều gà không bị căng cứng.

Vạch lớp lông gà lên thấy da gà mỏng, mềm, bóp nhẹ vào thân gà thấy săn chắc, không nhão, có một số vệt vàng lớn dưới ức, cánh.

Với gà làm sẵn, nên chọn thịt gà trông tươi, không có mùi hôi hay mùi lạ, trên da gà không bị tụ máu hay bầm tím. Không nên chọn những con gà đen sạm vì đó là gà đã chết trước khi thịt.

Để tránh mua phải gà bơm nước, dùng tay ấn vào vị trí bị nghi là bơm nước (chủ yếu là đùi, lườn) để kiểm tra, nếu thấy nhão, trơn hoặc biến dạng thì không mua.

Nên chọn thịt gà công nghiệp vì loại gà này có nhiều thịt và thịt gà cũng mềm hơn so với thịt gà ta.

Trong quá trình nướng trên bếp, tuyệt đối phải quan sát kỹ và lật đều gà để tránh bị cháy và giúp gà chín vàng, ngon miệng hơn.

Có thể thay thế lò nướng bằng bếp than hoa. Nhưng nhớ để than cháy vừa, đừng cháy quá to sẽ dễ khiến gà bị khét bên ngoài nhưng bên trong thì chưa chín tới.

Gà nướng mật ong đạt yêu cầu là thịt gà thơm lừng, da gà nóng giòn, hấp dẫn kết hợp với phần thịt gà bên trong mềm ngon, ngọt nước không bị khô.

Chúc các bạn thành công với cách làm gà nướng mật ong thơm ngon, đậm đà này nhé!

