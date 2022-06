Cách làm rượu nếp cẩm thơm ngọt cho ngày Tết Đoan Ngọ đủ đầy

Bên cạnh cơm rượu nếp cái hoa vàng thì rượu nếp cẩm cũng rất được ưa chuộng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Tham khảo cách làm rượu nếp cẩm tỉ mỉ đến từng chi tiết giúp bạn có được bát cơm rượu ngon chiêu đãi cả nhà trong ngày mùng 5 tháng 5.

Hướng dẫn chọn nguyên liệu làm rượu nếp cẩm

Khác với nếp cái hoa vàng, nếp cẩm có màu tím thẫm trông cực kỳ đẹp mắt. Phần hạt gạo hơi dẹt, dài rất đặc trưng. Để chọn được hạt nếp ngon, bạn có thể tham khảo một số mẹo sau:

- Độ cứng của hạt gạo: Một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng gạo nếp cẩm chính là độ cứng của hạt. Bằng cách dùng móng tay bấm nhẹ vào hạt nếp, nếu thấy hạt gạo cứng, không gãy hoặc vỡ vụn thì đó là gạo ngon.

- Mùi thơm: Giống như các loại gạo nếp thông thường, nếp cẩm cũng có mùi thơm nhẹ. Nếu thấy mùi lạ như ẩm, mốc thì tuyệt đối không nên mua nhé.

Đặc biệt chú ý, vì nếp cẩm và nếp than có hình dáng, màu sắc tương tự nhau nên rất nhiều người nhầm lẫn. Bạn cần lưu ý, hạt nếp cẩm thường tròn, to hơn từ 1.5 - 2 lần so với nếp than.

Bên cạnh đó, nếp than thường nhỏ, dài, màu thẫm phủ kín cả hạt gạo. Ngược lại, nếp cẩm sẽ có phần bụng màu vàng hơi nhạt, hạt gạo hơi dẹt nhưng vẫn có độ căng tròn.

Đối với men ủ cơm, bạn nên chọn loại men bắc vừa thơm ngon lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Cách làm rượu nếp cẩm ngọt thơm

Để làm được món rượu nếp cẩm ngọt thơm, hấp dẫn không bị cay nồng, bạn có thể tham khảo công thức sau:

Nguyên liệu cần có

- Gạo nếp cẩm: 1kg

- Men rượu (men bắc): 15g

- Lá chuối

- Hũ thủy tinh/hũ sành

Chi tiết cách làm rượu nếp cẩm

Bước 1: Nấu cơm rượu

- Gạo nếp cẩm mua về đem vo sạch rồi ngâm khoảng 1 - 2 tiếng với nước ấm. Để đảm bảo gạo nở đều, khi nấu thơm mềm, bạn nên ngâm gạo qua đêm.

- Vo gạo sạch sau đó bỏ vào nồi thêm nước xâm xấp mặt gạo rồi nhấn nút nấu như thường ngày.

- Kiểm tra cơm chín thì xới ra mâm, đĩa lớn rồi để cho nguội.

Bước 2: Ủ men cơm rượu

Trong cách làm rượu nếp cẩm thì quy trình ủ men là quan trọng nhất.

- Trước tiên, bạn cho men bắc vào cối sạch rồi giã mịn.

- Rắc men vừa giã lên trên bề mặt cơm nếp. Dùng đũa hoặc tay trộn thật đều để men bám lên trên bề mặt của hạt cơm.

- Xếp lá chuối vào rổ hoặc hũ mà bạn định ủ cơm rượu rồi cho phần cơm rượu vừa được trộn men vào.

- Gấp các mặt lá chuối lại sau đó đậy kín để cơm rượu lên men tốt nhất.

Thời gian ủ cơm rượu sẽ diễn ra trong khoảng 3 - 5 ngày. Nếu tiết trời nóng thì có thể nhanh hơn.

Bước 3: Hoàn thành

Mở nắp hũ ra kiểm tra nếu cơm rượu đã chín men sẽ dậy mùi thơm đặc trưng. Thấy hạt cơm bóng ướt, có nước cốt cơm rượu là dấu hiệu cho thấy cơm rượu đã đạt.

Múc rượu nếp cẩm ra bát và thưởng thức. Phần còn lại, bạn có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản.

Món cơm rượu nếp cẩm ăn không hoặc kèm với sữa chua cũng rất ngon. Trường hợp thấy cơm rượu quá cay, nồng thì bạn có thể cho thêm rượu trắng vào ngâm. Hoặc thêm trứng gà ta vào và hạ thổ dùng cho các chị em sau sinh cũng rất tốt.

Một số lưu ý khi làm cơm rượu nếp cẩm cho ngày Tết Đoan Ngọ

Trong quá trình làm cơm rượu nếp bạn rất dễ gặp phải một số tình huống ngoài mong muốn khiến món ăn không được như ý. Vậy cách giải quyết là gì?

1. Cơm rượu nếp cẩm bị đắng, chua phải làm sao?

Nguyên nhân khiến rượu nếp cẩm bị chua là do 3 nguyên nhân chính:

- Tỷ lệ men và cơm nếp cẩm không phù hợp khiến cho cơm không thể lên men được. Rất có thể bạn đã cho quá ít men khiến cơm chua hoặc quá nhiều men khiến cơm bị đắng.

- Thời gian và nhiệt độ không đủ để lên men vì thế hương vị của rượu nếp cẩm không được như ý.

- Chưa biết cách làm rượu nếp cẩm đúng chuẩn. Thay vì dùng hũ nhựa bạn nên chọn ủ trong hũ sành hoặc thủy tinh như thế món cơm rượu nếp cẩm mới ngon.

Trường hợp cơm rượu bị chua và đắng thì bạn không nên sử dụng nữa. Nếu cố tình ăn sẽ làm gia tăng tỉ lệ ngộ độc, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dùng.

2. Tỉ lệ men rượu nếp cẩm ngon

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, để có bát cơm rượu nếp cẩm ngon ngày Tết Đoan Ngọ, bạn cần chú ý tỉ lệ của men và cơm nếp. Thông thường, cứ 1kg cơm nếp sẽ dùng tới 50g men rượu.

Nên vào men khi cơm còn ấm như thế quá trình lên men mới diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Đừng quên rắc 1 chút men xuống dưới đáy của hũ ủ cơm rượu như thế thành phẩm sẽ ngon và thơm hơn.

3. Vì sao cơm rượu nếp cẩm bị sượng?

Có 3 nguyên nhân khiến cho cơm rượu nếp cẩm của bạn bị sượng là:

- Gạo nếp cẩm của bạn chọn không ngon, nấu cơm lên hạt xôi không mềm, nở đều.

- Ngâm gạo trong thời gian quá ngắn khiến cho cơm chưa nở hết. Thời gian ngâm gạo lý tưởng là từ 6 - 8 tiếng.

- Khi nấu cơm nếp cẩm cho quá nhiều nước khiến cho cơm trở nên sượng, khô hơn bình thường.

Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thực hiện tuần tự các hướng dẫn cách làm rượu nếp cẩm mà Bếp Eva đã chia sẻ ở trên. Hãy bắt đầu từ khâu chọn gạo để có sản phẩm ngon thơm như ý.

Cơm rượu nếp cẩm bao nhiêu calo? Ăn có tốt không?

Cơm rượu nếp cẩm là món khoái khẩu của nhiều người. Thay vì mua ngoài hàng, các chị em lựa chọn học cách làm rượu nếp cẩm ở nhà để đảm bảo độ thơm ngon lại an toàn cho sức khỏe.

1. Món cơm rượu nếp cẩm bao nhêu calo?

Cơm rượu nếp cẩm được làm từ gạo nên chứa nhiều tinh bột. Theo ước tính của các chuyên gia dinh dưỡng, cứ 100g gạo nếp cẩm thì sẽ chứa 357 calo. Tuy nhiên, trải qua quá trình nấu nướng, lên men thì hàm lượng này trong cơm rượu nếp cẩm sẽ giảm xuống. Cứ 100g cơm rượu nếp cẩm sẽ chứa khoảng 170 calo.

Như vậy, hàm lượng calo trong rượu nếp cẩm không quá cao, bạn có thể ăn mà không sợ béo.

2. Ăn rượu nếp cẩm có tốt không?

Trong rượu nếp cẩm có chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng cho 100g cơm rượu nếp cẩm:

Chất dinh dưỡng Hàm lượng Calo 170 Protein 3.5g Chất xơ 1.7g Carbohydrate 37 Selenium 9.7cmg Chất béo 0.33g

- Bổ sung rất nhiều vitamin, dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể khỏe mạnh.

- Tăng cường vi sinh giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

- Giảm đi nồng độ cholesterol xấu trong máu từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp.

- Các anthocyanin có trong món ăn ngon này sẽ giúp chống lại tác nhân gây ung thư.

- Bổ sung sắt cho cơ thể.

- Tốt cho da, ngăn ngừa tác nhân gây lão hóa.

Mặc dù có nhiều công dụng với sức khỏe nhưng bác sĩ khuyến cáo có một số nhóm đối tượng không nên ăn.

- Người bị nóng trong, chức năng gan suy giảm.

- Những người bị khó ngủ, bứt rứt…

- Bệnh nhân bị dị ứng, chảy máu cam, phát ban, nổi mụn trứng cá.

- Trẻ em trong độ tuổi dậy thì.

Vừa rồi là cách làm rượu nếp cẩm đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được. Tham khảo thêm cách làm cơm rượu nếp cái hoa vàng để mâm lễ Tết Đoan Ngọ đủ đầy nhé.

Theo Gia đình và Xã hội