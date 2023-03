Theo New York Post, vào tháng 10/2022, nữ tiếp viên hàng không Terese White của hãng Mesa Airlines đã bị bắt giữ vì buôn lậu 1,5kg fentanyl (chất gây nghiện mạnh gấp 50 lần heroin). Cáo trạng của tòa án nêu rõ, nữ tiếp viên 41 tuổi "đã sử dụng đặc quyền của tiếp viên hàng không như một phương tiện để buôn lậu ma túy”.

Các công tố viên cho biết, bà White đã cố gắng sử dụng thẻ thành viên phi hành đoàn (KCM) để đi qua cổng an ninh mà không bị kiểm tra. Thông thường, nữ tiếp viên này có thể thuận lợi đi qua cổng an ninh, nhưng trong ngày bị bắt giữ, nhân viên an ninh bất ngờ yêu cầu bà White sử dụng lối đi thông thường dành cho tất cả mọi hành khách.

Nữ tiếp viên hàng không Terese White của hãng Mesa Airlines bị bắt vì buôn lậu ma túy. Ảnh: SOPA

Được biết, nữ tiếp viên 41 tuổi được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra an ninh, đây là một thủ tục định kỳ của sân bay địa phương. Khi được yêu cầu đi qua máy quét toàn thân, bà White đã tỏ ra lo lắng và run rẩy. Nhận thấy sự bất thường, các nhân viên an ninh đã yêu cầu người phụ nữ này vào phòng riêng để kiểm tra. Tại đây, các nhân viên an ninh đã phát hiện 1,5kg fentanyl được quấn quanh bụng của tiếp viên này.

Ban đầu, nữ tiếp viên nói rằng đó chỉ là "một gói thủy ngân để giảm cân", nhưng cuối cùng đã nhận tội vào tháng 12/2022. Mức án cao nhất mà tiếp viên này có thể nhận là 20 năm tù.

Nhận định về vụ việc trên, Luật sư Dennis Ring nói với New York Post rằng hiện tượng này là phổ biến trong giới tiếp viên hàng không.

Tiếp viên hàng không của Mỹ thường được đi qua cửa an ninh mà không cần soi chiếu. Ảnh: Bloomberg

"Nhiều tiếp viên nhận thấy các biện pháp an ninh ưu tiên với thành viên tổ bay là một cơ hội để làm giàu bất hợp pháp. Sau khi nhận tiền công hậu hĩnh từ các tổ chức buôn lậu ma túy, họ đã dùng đặc quyền của mình để vận chuyển chất cấm đi khắp nước Mỹ", ông Ring cho biết.

Cũng theo luật sư Ring, hơn 50% các tiếp viên hàng không vận chuyển hoặc buôn lậu ma túy thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì họ làm. Đây được coi là lý do chính khiến các tổ chức ma túy thích thuê tiếp viên hàng không để vận chuyển chất cấm.

"Họ không biết rằng mình đã vi phạm luật pháp liên bang, họ thậm chí còn không đặt nhiều câu hỏi", ông Ring nói thêm.

Theo một cựu tiếp viên giấu tên, một số đồng nghiệp của cô đã từng trở về từ Mexico với rất nhiều loại ma túy như Ritalin, Xanax và Adderall. Chia sẻ với New York Post, cựu tiếp viên này cho rằng việc bà White bị bắt là "ngẫu nhiên" và các biện pháp an ninh với tổ bay tại Mỹ vẫn còn nhiều lỗ hổng.

"Việc bà White bị chọn để kiểm tra là hoàn toàn tình cờ. Bên cạnh đó, nếu gói ma túy được đặt trong vali thay vì quấn quanh người, bà ấy có thể đã không bị bắt", cựu tiếp viên hàng không nhận xét.