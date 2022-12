Cai thầu xây dựng bị hàng xóm đâm chết trong phòng trọ ở TP.HCM

Nạn nhân bị sát hại là ông N.C.M (43 tuổi, quê Đồng Tháp), làm nghề thầu xây dựng.

Nghi can sau khi gây án đã ra đầu thú, là Lư Hồng Tuấn (38 tuổi).

Công an phong toả để khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.L

Được biết, nạn nhân M. và nghi can Tuấn là hàng xóm, ở chung xóm trọ trong một con hẻm ở đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8.

Theo thông tin ban đầu, 18h15 chiều 15/12 ông M. nằm ngủ trong phòng trọ thì nghi can Tuấn lên cầm dao tiếp cận, bất ngờ tấn công. Bị đâm nhiều nhát, bị thương tích khá nặng, ông M. vùng thoát chạy ra ngoài. Tuấn có đuổi theo…

Vừa ra khỏi phòng trọ vài chục mét thì ông M. gục xuống. Tuấn cầm dao đi vào phòng của mình.

Hàng xóm phát hiện, đưa ông M. đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong. Nghi can Tuấn sau đó đến Công an địa phương đầu thú, khai báo hành vi.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Hiện Công an đang tập trung lấy lời khai của nghi can Tuấn để làm rõ nguyên nhân gây án.