Hội chứng Down do đột biến số lượng nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng đến sự phát triển, tinh thần, trí tuệ và thể chất của trẻ. Theo ước tính, mỗi năm nước ta có khoảng 1.400-1.800 trẻ mắc hội chứng này.

Hội chứng Down là do bất thường ngẫu nhiên khi hình thành phôi thai nên không thể phòng bệnh. Thầy thuốc khuyên các mẹ bầu ở mọi lứa tuổi cần khám, quản lý thai nghén và sàng lọc trước sinh đầy đủ. Thai phụ nên đi khám sàng lọc khi tuổi thai được từ 11-14 tuần, tốt nhất là trong khoảng từ 12-13 tuần, thực hiện siêu âm hình thái thai nhi, đo độ mờ da gáy vào thời điểm từ 11-13 tuần 6 ngày và một số xét nghiệm cần thiết để phát hiện nguy cơ mắc hội chứng Down và một số bệnh lý khác.