Càng cua được rao bán đầy 'chợ' mạng, giá cao

Gần đây, những chiếc càng cua bất ngờ được rao bán đầy chợ mạng. Nhưng đôi khi khách mua phải đặt trước.

Càng cua làm được nhiều món như là rang me, rang muối, đập dập cháy bơ tỏi, xốt trứng muối, xốt tiêu đen chấm bánh mì, xào tiêu xanh, nấu cari cua hay đơn giản hấp lên chấm muối.

Giá càng cua khá cao. Theo Nông Thôn Việt, với càng cua biển, giá bán sẽ dao động từ 250.000 - 650.000 đồng/kg, tùy kích thước. Còn càng cua đồng đang được rao bán giá từ 170.000 - 200.000 đồng/kg.

Thịt bò Úc thượng hạng bán trên ‘chợ mạng’ giá rẻ giật mình

Được quảng cáo là thượng hạng nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi và chế biến tương tự như bò Wagyu Nhật Bản, song những ngày gần đây, thịt bò Hokubee của Úc được rao bán trên “chợ mạng” với giá rẻ giật mình. Thăn bò Hokubee được rao bán với giá chỉ từ 280.000-350.000 đồng/kg tùy loại. Bình thường, loại thịt bò thượng hạng này có giá khá đắt đỏ, rẻ nhất cũng lên tới 700.000 đồng/kg.

Anh Phạm Trung Tiến, chủ một cửa hàng chuyên bò nhập khẩu cao cấp ở Hoàng Mai, cho biết, bò nhập khẩu có rất nhiều loại. Ví như cùng là thăn bò Úc nhưng có hàng loại A, B, C,... Theo đó, tùy vào từng loại mà có giá khác nhau.

Vé máy bay giảm mạnh, vẫn vắng du khách

Ngày 2/7, khảo sát trên website các hãng hàng không và các trang mạng bán vé máy bay trực tuyến, PV Người Lao Động ghi nhận giá vé máy bay giảm mạnh so với cao điểm đầu mùa hè.

Đơn cử, chặng TP.HCM - Phú Quốc khởi hành giữa tháng 7 có giá từ 2 triệu đồng/khứ hồi; chặng Hà Nội - Phú Quốc cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/khứ hồi. Các mức giá này giảm tới 50% hoặc hơn so với thời điểm vé máy bay tăng "sốc" dịp 30/4 vừa qua.

Dù vé máy bay giảm nhiều nhưng nhiều điểm du lịch nổi tiếng, du lịch biển vẫn vắng du khách. Dù các hãng đưa ra nhiều chương trình thu hút du khách nhưng tình hình không có nhiều chuyển biến.

Giá bán iPhone 14 giảm liên tục vẫn ế

Sau khoảng 2 tháng cạnh tranh mạnh về giá trên thị trường giữa các nhà bán lẻ, tưởng chừng iPhone 14 Pro Max đã chạm đáy nhưng sang đầu tháng 7, model này tiếp tục được giảm thêm vài trăm nghìn đồng, xuống mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt.

Theo khảo sát của PV Người Lao Động, hiện giá bán iPhone 14 Pro Max 128 GB VN/A chỉ còn từ 25,79 triệu đồng, giảm thêm 400.000 đồng so với cuối tháng 6, nâng tổng mức giảm lên hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. So với giá trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, giá bán iPhone 14 Pro Max trên thị trường đang rẻ hơn khoảng 4-5 triệu đồng. Phiên bản iPhone 14 Pro Max 256GB và 512GB còn lần lượt 26,69 triệu đồng và 33,19 triệu đồng.

Giá lợn hơi tăng mạnh, sắp cán mốc 70.000 đồng/kg

Chỉ trong vòng một tuần lại đây, giá lợn hơi liên tục tăng mạnh. Theo Tiền Phong, giá lợn hơi đã lập mốc mới cao nhất 67.000 đồng/kg. Nhiều nơi giá lợn hơi tăng 3.000 - 5.000 đồng so với tháng trước, lên mốc mới 64.000 - 67.000 đồng một kg.

Cục Chăn nuôi cho rằng, việc giá lợn hơi tăng trở lại là cơ hội cho người chăn nuôi tái đàn.

Giá thép giảm lần thứ 13 liên tiếp

Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm giá từ 50.000 - 100.000 đồng/tấn đối với sản phẩm thép thanh vằn D10 CB300, giá thép cuộn CB240 được giữ nguyên.

Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 13 lần giảm liên tiếp, tuỳ thương hiệu mà tần suất điều chỉnh giá khác nhau. Hiện giá thép đã về dưới mức 14 triệu đồng/tấn.

Giá gạo Việt tăng kỷ lục trong 2 năm

Xuất khẩu gạo đang gặp thuận lợi nhất trong vòng 10 năm trở lại đây khi chỉ trong vòng nửa năm đã đạt được kim ngạch 2,3 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Giá lúa gạo tại ĐBSCL đang tăng liên tục và hiện đang ở mức 500 - 510 USD/tấn. Giá gạo Việt Nam đã đạt kỷ lục mới trong 2 năm gần đây. Hiện giá gạo của Việt Nam cao xấp xỉ Ấn Độ, cao hơn Thái Lan.