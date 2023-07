Một chiếc xe bị cháy trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Roubaix hôm 30/6. Ảnh: Reuters

Chiều qua (1/7), gia đình và bạn bè của Nahel Merzouk đã tập trung tại một thánh đường ở Nanterre để dự lễ tang thiếu niên này. Đám tang diễn ra trầm lặng. Trước đó một ngày, bà Mounia, mẹ của Nahel, nói với kênh France 5 rằng bà chỉ trách viên cảnh sát bắn chết con bà hôm 27/6.

Tuy nhiên, vụ việc đã thổi bùng các cuộc biểu tình và bạo loạn trên khắp nước Pháp. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Nội vụ Pháp công bố đầu ngày 1/7 (giờ địa phương), đã có 1.350 xe hơi cùng 234 tòa nhà bị phóng hỏa trong đêm 30/6 và 2.560 vụ hỏa hoạn xảy ra ở các khu vực công cộng.

Để ổn định tình hình, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép, các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ cùng các lực lượng an ninh khác trên khắp nước Pháp. Bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh, các hành động cướp phá vẫn diễn ra ở các thành phố Lyon, Marseille and Grenoble.

Do tình hình trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm tới Đức, dự kiến diễn ra vào hôm nay (2/7). Chính phủ Pháp đã xác nhận thông tin này.

Trợ lý của ông Macron cho biết, lịch trình công du đến nước Đức cần được chuyển sang thời điểm thích hợp. "Công du là một hoạt động hữu nghị, đậm tính nghi lễ. Người dân Pháp sẽ khó thông cảm nếu như Tổng thống đến Đức trong những ngày này. Ông ấy cần có mặt ở Paris", trợ lý cho biết.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Đức nêu rõ: “Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và thông báo về tình hình tại Pháp. Ông Macron đề nghị hoãn chuyến thăm Đức đã được lên kế hoạch”.

Trước đó, ông Macron cũng quyết định kết thúc sớm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, để về nước chủ trì cuộc họp an ninh.

