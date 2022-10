Cảnh báo loại siro trí não giúp trẻ ‘học nhanh, nhớ lâu’ quảng cáo sai sự thật

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm này do Công ty Cổ phần Mon Group Việt Nam (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Golden Gen tại các trang mạng xã hội để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo đường links do Cục cung cấp, sản phẩm được quảng cáo rầm rộ ở một địa chỉ facebook có tên: “Siro trí não Golden Gen chính hãng”. Theo quảng cáo, “chỉ 2 gói Golden Gen mỗi ngày, con học nhanh, nhớ lâu, học tập trung…” và được chào bán với giá 500 nghìn đồng/hộp.

Hôm qua, ngày 27/10, Cục An toàn thực phẩm cũng phát đi cảnh báo về 2 loại thực phẩm chức năng. Cụ thể, thời gian qua, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và trang thương mại điện tử đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Extra-Cal và thực phẩm bảo vệ sức khỏe An linh đan vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. “Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung”, Cục thông tin.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Extra-Cal và An linh đan do Công ty TNHH Dược phẩm Extra (ở hường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.