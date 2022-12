Sáng 3/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong cả ngày 2/12 đến rạng sáng 3/12, do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu.

Tại Km 867 (đoạn qua Quốc lộ 1A, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc), do mưa lớn, nước dâng cao, tại đây nước ngập sâu đến hơn 1m, CSGT đã triển khai lực lượng, kiên quyết không cho các phương tiện lưu thông qua.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông qua đoạn ngập sâu (Ảnh: Công an cung cấp)

CSGT kiên quyết không cho phương tiện qua đoạn ngập sâu

Ngoài điều tiết giao thông, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Đại úy Nguyễn Minh Hiếu, cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc, người trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn cho biết, đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận các hộ dân bị nước tràn vào ngập sâu, ưu tiên đưa các gia đình có người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân đồ ăn, thức uống để đảm bảo sức khỏe. Hình ảnh lực lượng CSGT cõng dân trong mưa lũ khiến nhiều người xúc động.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng 24/24h, kiểm tra, chốt chặn các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, nước ngập đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại.

Đại úy Nguyễn Minh Hiếu, cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc cõng người dân sơ tán đến nơi an toàn

Lực lượng CSGT và Công an các đơn vị liên tục tuyên truyền cho các lái xe hạn chế lưu thông, phối hợp với Công an Đà Nẵng hướng dẫn các phương tiện đi từ phía Bắc vào lưu thông theo hướng cao tốc La Sơn - Túy Loan. Các phương tiện lưu thông theo hướng khác nên dừng nghỉ lại các địa điểm an toàn như nhà hàng, quán cơm trên đường tránh vào thành phố Huế.

Dự báo những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông, các tuyến đường ngập lụt, sạt lở, cây đổ… để lựa chọn tuyến đường phù hợp, tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT để tham gia giao thông an toàn, thông suốt.