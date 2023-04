Trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố ông Đặng Anh Quân (45 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) can tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Được biết, ông Đặng Anh Quân bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam hôm 24/2 và bị cáo buộc có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng, còn có 3 người khác là: Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, 31 tuổi, nhân viên) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam). 3 người bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố nhưng giải quyết cho tại ngoại và hiện cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Nguyễn Phương Hằng khai lý do mời Đặng Anh Quân trong livestream

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do mời ông Đặng Anh Quân tham gia làm khách mời trong nhiều buổi livestream.

Tiến sĩ luật này còn được biết đến là cố vấn lý của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Bà Hằng khai biết ông Quân là người có kiến thức, hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn cao và là người cùng chí hướng, cùng quan điểm với bà nên không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu và tung hứng với nhau trong các buổi livestream. Những tài liệu ông Quân sử dụng để phát ngôn trong các buổi livestream mang nội dung pháp lý mà ông Quân chuẩn bị trước, để đem ra phân tích cụ thể hơn.

Cơ quan điều tra xác định, khi Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Việc tham gia livestream của ông Đặng Anh Quân chỉ dừng lại khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan điều tra xác định rõ, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có các kết luận, tiếng nói của người nam trong các clip livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, được gọi là “thầy Quân” trong mẫu cần giám địn; tiếng nói của ông Đặng Anh Quân trong mẫu cần so sánh là của cùng 1 người nói ra; không phát hiện có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung, tiếng nói.

Ông Đặng Anh Quân đồng phạm, giúp sức thế nào?

Kết luận điều tra của Công an TP.HCM nêu rõ, trong 11 buổi livestream (từ ngày 9/10/2021 - 22/3/2022), bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn xúc phạm các cá nhân, thì có sự tham gia của ông Đặng Anh Quân.

Cơ quan CSĐT cáo buộc hành vi phạm tội của ông Quân là đã tương tác với bà Nguyễn Phương Hằng về các nội dung mà bà này phát ngôn.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 24/2. Ảnh: CA TP.HCM

Cơ quan điều tra viện dẫn hành vi cụ thể của ông Đặng Anh Quân là những phát ngôn trong buổi livestream vào ngày 24/12/2021 lên quan đến ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh).

Trong những phát ngôn ở buổi livetream này, ông Quân xoay quanh vấn đề pháp lý việc nghệ sĩ Hoài Linh “ngâm” khoản tiền từ thiện gồm số tiền quyên góp được, lãi phát sinh lên đến 15,4 tỷ đồng. Điển hình, ông Quân phát ngôn “…nếu mà liên quan đến vụ từ thiện của Hoài Linh, không thể nào nói là không có sự việc phạm tội, không cấu thành tội phạm thì còn có thể hiểu, chứ không thể nào nói không có sự việc phạm tội được…. Tôi đã phân tích cho quý vị khán giả, khán thính giả thấy rất là rõ ràng rồi, luật là luật, hành vi đâu ra đó thể hiện rõ, cái chuyện chiếm đoạt nó đã thành công… điều đó nó thể hiện rất là rõ, chiếm đoạt đã thành công rồi”.

Hay như phát ngôn, “thông báo cho người tố giác về vấn đề không có sự việc phạm tội nhưng mà rõ ràng chúng ta bị giấu đi cái thông tin, chúng ta không biết đó là cái tố giác đó cái nội dung đó là gì, nhưng mà chúng ta lại bị dẫn dắt cái chỗ đó là gì dựa vào cái nội dung này bất đầu họ khéo léo, họ lồng ghép vào câu chuyện từ thiện của anh Hoài Linh để từ đó họ đi đưa ra cái kết luận là đã có kết luận chính thức từ cơ quan Công an TP.HCM chính vì vậy là đặc biệt là chị Hằng thì chị không dính cái huyết âm mưu này rồi...”.

Kết luận điều tra nêu rõ, ngày 12/1/2023 Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ban hành kết luận giám định đối với nội dung phát ngôn của Đặng Anh Quân trong buổi livestream ngày 24/12/2021. Đó là: Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, vi phạm Điểm D, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Cũng như bà Nguyễn Phương Hằng và các bị can khác, ông Đặng Anh Quân bị cáo buộc phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.