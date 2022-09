32 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Trưa nay (7/9), Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An.

Cụ thể, cơ sở này do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hộ khẩu thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện sinh sống tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ, hoạt động từ năm 2016. Quán karaoke này có 30 phòng hát.

Ảnh: Chí Hùng

Vụ cháy bùng phát tại tầng 2 của quán vào lúc 20h15 tối 6/9. Công an tỉnh điều động 66 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang, để tới chữa cháy; 22 người mắc kẹt trên sân thượng được cảnh sát đưa xuống đất.

Đối với 12 nạn nhân tử vong, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể, nhưng trong đó có nhiều nhân viên của quán. Thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm y tế thành phố Thuận An để tiếp tục làm rõ.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng nhận định rất có thể vẫn còn các nạn nhân mắc kẹt bên trong chưa thể ra ngoài. Cảnh sát đục tường tìm lối vào bên trong quán karaoke.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chỉ đạo khẩn các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy.

Công tác cứu nạn, thống kê thiệt hại cũng đang được thực hiện.