Xác định 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke, tạm ngưng tìm kiếm

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương tối nay (7/9) cho hay, đến 20h cùng ngày lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM đã tìm thấy tổng cộng 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Cùng lúc này, lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng tạm ngưng việc tìm kiếm, rút bớt lực lượng. Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Xe cấp cứu chở các nạn nhân xấu số rời khỏi hiện trường. Ảnh: Như Sỹ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương gửi Văn phòng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện, dẫn đến hỏa hoạn.