Cậu bé 9 tuổi tử vong vì ngã từ tầng 32 xuống mặt đất

Ngày 22/2, tờ 163 đưa tin, một cậu bé 9 tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tử vong tại chỗ sau khi ngã từ tầng 32 xuống mặt đất. Sự việc thương tâm diễn ra chiều 18/2 tại chung cư Oriental Pearl ở Nhạc Trì, Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Nguyên nhân diễn ra sự việc - do trong quá trình chơi cùng với bạn bè, cậu bé không để ý nên đã trượt chân ngã từ tầng 32 xuống mặt đất. Điều đáng nói, tầng thượng của tòa chung cư không có lan can nên đã xảy ra sự việc thương tâm này.

Cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc trượt chân ngã từ tầng 32 xuống mặt đất.

Sự việc đang gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số phụ huynh đã gửi lời chia buồn đến bố mẹ và gia đình cậu bé. Bên cạnh đó, phần lớn các bậc phụ huynh lên tiếng chỉ trích bố mẹ cậu bé.

Họ cho rằng, tầng thượng của khu chung cư không phải là nơi vui chơi dành cho trẻ em nếu không có bố mẹ đi cùng. Ngoài ra, tầng thượng của khu chung cư này không có lan can, nên chuyện trẻ em lên đó chơi là quá nguy hiểm.

Khu vực tầng thượng của chung cư Oriental Pearl không có lan can.

Thậm chí, có người còn cho rằng, gia đình bé trai quá vô trách nhiệm vì để con đi chơi một mình ở nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận chỉ trích đơn vị nhà thầu thi công của tòa chung cư này.

Chia sẻ với truyền thông, một cư dân tại đây tiết lộ: “Chiều 18/2, con trai tôi cùng với cậu bé đó lên tầng thượng của chung cư chơi với nhau. Tưởng chừng, sau khi chơi xong 2 cháu sẽ cùng nhau về nhà. Thế nhưng, bé trai đó đã mãi mãi ra đi”.

Công an vẫn đang tiến hành điều tra. Sự việc này là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh về sự an toàn của trẻ nhỏ khi gia đình ở các chung cư cao tầng, không có lan can, cửa sổ không song sắt.

Nếu các gia đình không cẩn thận, đây có thể trở thành cái "bẫy" nguy hiểm đối với trẻ em đang ở lứa tuổi hiếu động, mải chơi, không để ý nguy cơ tiềm ẩn xung quanh.

An Dương