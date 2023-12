{"article":{"id":"2226701","title":"Cha con anh Nhân được bạn đọc VietNamNet ủng hộ hơn 32 triệu đồng","description":"Thương cảm trước hoàn cảnh ba đứa con thơ sớm mồ côi mẹ, sống cùng người cha chậm chạp, bạn đọc báo VietNamNet đã ủng hộ cha con anh Nhân hơn 40 triệu đồng.","contentObject":"<p>Đại diện báo VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo UBND xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) trao số tiền 32.040.250 triệu đồng đến anh Trương Huy Nhân (SN 1984, trú thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh). Đây là tấm lòng bạn đọc gửi đến anh thông qua quỹ báo VietNamNet.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-1-1468.jpg?width=768&s=BRO8WEJOU8MDkCUOJ48RUw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-1-1468.jpg?width=1024&s=ErP1RY2qrL2KW8DeGXtjfQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-1-1468.jpg?width=0&s=E0GgJL1tKlesiPmgUZhmwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-1-1468.jpg?width=768&s=BRO8WEJOU8MDkCUOJ48RUw\" alt=\"anh-nhan-ai-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-1-1468.jpg?width=260&s=Kj__y1kvOT915Z2CLZwYmw\"></picture>

<figcaption>Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến anh Nhân.</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm sau khi biết đến hoàn cảnh của gia đình anh trên báo VietNamNet đã gửi trực tiếp đến tài khoản anh số tiền hơn 8 triệu đồng. </p>

<p>Anh Nhân là nhân vật trong bài viết: “<a href=\"https://vietnamnet.vn/me-duoi-nuoc-tu-vong-3-con-tho-ngo-ngac-ben-nguoi-cha-cham-chap-2212922.html\">Mẹ đuối nước tử vong, 3 đứa con ngơ ngác bên người cha chậm chạp</a>”. Trong lúc đi bắt hàu, vợ anh không may bị sẩy chân, đuối nước tử vong, để lại cho người chồng chậm chạp 3 đứa con thơ dại.</p>

<p>Trong căn nhà rộng chưa đầy 60m2, được xây nhờ nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương, ba đứa trẻ Nguyễn Vũ, Huy Hoàng và Phương Thảo mặc áo xô, ngơ ngác trước quan tài người mẹ vắn số. Mẹ các em vốn là trụ cột gia đình, nay mẹ không còn, tương lai các em trở nên mờ mịt.</p>

<p>Nhà quá nghèo, hàng xóm phải kêu gọi, gom góp mua cỗ quan tài và lo chi phí mai táng giúp. Trong tang lễ của chị, ai cũng xót thương cho 3 đứa trẻ tội nghiệp từ nay sống cảnh mồ côi. Các con còn quá nhỏ, ngây thơ chưa hiểu hết nỗi đau mà mình đang gánh chịu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-2-1469.jpg?width=768&s=IdVF4BhAvtMZqAXor5MgAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-2-1469.jpg?width=1024&s=7FgWSrHdtmGMpZBuBHA_Fw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-2-1469.jpg?width=0&s=s8FbW-gQ3ELG8eb6FgKUig\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-2-1469.jpg?width=768&s=IdVF4BhAvtMZqAXor5MgAw\" alt=\"anh-nhan-ai-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-nhan-ai-2-1469.jpg?width=260&s=F0pECabGBfx2BbezgKA2Qw\"></picture>

<figcaption>Anh Nhân hứa sẽ dùng số tiền để lo cho các con ăn học.</figcaption>

</figure>

<p>Trong 3 em, Nguyễn Vũ (12 tuổi, con trai lớn của chị Lan) bị suy dinh dưỡng nặng, thể trạng chỉ như trẻ lên 7. Huy Hoàng học lớp 1 nhưng chưa biết nói, chậm phát triển. Đáng thương nhất là Phương Thảo, bé gái mới 3 tuổi đã thiếu đi hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ. </p>

<p>Trong khi đó, anh Nhân vốn sức khỏe yếu, lại chậm chạp hơn người bình thường, không có công việc ổn định. Tương lai của các cháu bé trở nên mờ mịt, cần lắm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. </p>

<p><strong>Đậu Tình</strong></p> Vậy mà năm 13 tuổi, em lại phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-khan-cau-xin-giu-lai-doi-chan-cho-con-gai-mac-benh-ung-thu-xuong-2225941.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/me-khan-cau-xin-giu-lai-doi-chan-cho-con-gai-mac-benh-ung-thu-xuong-107.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225311","title":"Ông nội nghẹn ngào nghe cháu ung thư bập bẹ kêu đau","description":"“Con đau! Con đau! Con muốn mẹ..\". Những câu nói chưa rõ của đứa cháu 2 tuổi như xát muối vào tim gan ông nội. Phát còn quá nhỏ, chưa biết được mình đang phải chống chọi với bệnh ung thư máu.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-noi-nghen-ngao-nghe-chau-ung-thu-bap-be-keu-dau-2225311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ong-noi-nghen-ngao-nghe-chau-ung-thu-bap-be-keu-dau-1413.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225441","title":"Dược phẩm Phong Phú khám bệnh, tặng thuốc cho người dân Trà Vinh, Bến Tre","description":"Ngày 9 và 10/12/2023 Công ty CP Dược phẩm Phong Phú phối hợp thực hiện chương trình “Vì Sức khoẻ cộng đồng”, khám và tặng thuốc miễn phí cho hơn 700 người dân tại Trà Vinh và Bến Tre.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duoc-pham-phong-phu-kham-benh-tang-thuoc-cho-nguoi-dan-tra-vinh-ben-tre-2225441.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/duoc-pham-phong-phu-kham-benh-tang-thuoc-cho-nguoi-dan-tra-vinh-ben-tre-274.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T09:10:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221821","title":"Nữ sinh lớp 12 quyết không mua đèn học, dành tiền chữa bệnh cho ba","description":"Nhiều năm liền gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương, nay ba mắc bệnh ung thư phổi, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thuý không đành lòng mua đèn học mới mà để dành tiền chữa bệnh cho ba.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-12-quyet-khong-mua-den-hoc-danh-tien-chua-benh-cho-ba-2221821.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nu-sinh-lop-12-quyet-khong-mua-den-hoc-danh-tien-chua-benh-cho-ba-955.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225070","title":"Em Minh Hiếu bị xơ gan được bạn đọc ủng hộ hơn 32 triệu đồng","description":"Thương cảm trước hoàn cảnh của Minh Hiếu, bạn đọc VietNamNet đã ủng hộ em hơn 32 triệu đồng, được báo trao đến tận tay gia đình.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/em-minh-hieu-bi-xo-gan-duoc-ban-doc-ung-ho-hon-32-trieu-dong-2225070.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/em-minh-hieu-bi-xo-gan-duoc-ban-doc-ung-ho-hon-32-trieu-dong-903.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224875","title":"Không gia đình, người đàn ông hôn mê do uốn ván cần sự giúp đỡ","description":"Anh Công nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Chỉ còn chút hơi thở yếu ớt thoát ra từ cơ thể cho thấy anh vẫn còn sống.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-gia-dinh-nguoi-dan-ong-hon-me-do-uon-van-can-su-giup-do-2224875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/khong-gia-dinh-nguoi-dan-ong-hon-me-do-uon-van-can-su-giup-do-1189.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224537","title":"Trao hơn 230 triệu đồng đến bé Trần Gia Huy bị bệnh suy giảm miễn dịch","description":"Bé Trần Gia Huy bị bệnh suy giảm miễn dịch vừa được bạn đọc ủng hộ 230.597.784 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-230-trieu-dong-den-be-tran-gia-huy-bi-benh-suy-giam-mien-dich-2224537.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/trao-hon-230-trieu-dong-den-be-tran-gia-huy-bi-benh-suy-giam-mien-dich-95.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224567","title":"Cha mẹ đưa con vượt trăm cây số, \"ôm\" hy vọng chữa khỏi bệnh não bẩm sinh","description":"Không có tiền, vợ chồng chị Hương đèo nhau bằng xe máy vượt quãng đường hơn 100km để đưa con đi chữa bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cha-me-dua-con-vuot-tram-cay-so-om-hy-vong-chua-khoi-benh-nao-bam-sinh-2224567.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cha-me-dua-con-vuot-tram-cay-so-om-hy-vong-chua-khoi-benh-nao-bam-sinh-1402.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223509","title":"Trao hơn 150 triệu đồng đến anh Triệu Văn Bôn bị tai nạn bỏng điện","description":"Báo VietNamNet cùng phòng CTXH Viện Bỏng Quốc gia vừa trao số tiền 150.440.450 đồng đến anh Triệu Văn Bôn bị tai nạn bỏng điện.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-150-trieu-dong-den-anh-trieu-van-bon-bi-tai-nan-bong-dien-2223509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trao-hon-150-trieu-dong-den-anh-trieu-van-bon-bi-tai-nan-bong-dien-761.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222566","title":"Bệnh hiểm nghèo biến chứng, tính mạng bé trai 3 tuổi gặp nguy hiểm","description":"Căn bệnh hiếm gặp biến chứng khiến tính mạng bé Việt Anh gặp nguy hiểm. Trong khi đó, gia đình con lại rơi vào túng quẫn, không còn đủ khả năng xoay xở chi phí chữa bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-hiem-ngheo-bien-chung-tinh-mang-be-trai-3-tuoi-gap-nguy-hiem-2222566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/benh-hiem-ngheo-bien-chung-tinh-mang-be-trai-3-tuoi-gap-nguy-hiem-1527.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222767","title":"Bạn đọc ủng hộ thai phụ 8 tháng bị gãy chân, chờ tháo khớp háng","description":"Chị Cúc mang bầu 8 tháng không may ngã gãy chân, các bác sĩ đã nỗ lực mổ bắt con thành công. Thế nhưng chân của người mẹ không thể cứu vãn vì phát hiện thêm ung thư di căn giai đoạn cuối.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-thai-phu-8-thang-bi-gay-chan-cho-thao-khop-hang-2222767.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-doc-ung-ho-thai-phu-8-thang-bi-gay-chan-cho-thao-khop-hang-914.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223745","title":"Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2023","description":"Trong 10 ngày cuối tháng 11/2023, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 639.995.899 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-cuoi-thang-11-2023-2223745.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-cuoi-thang-112023-824.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221917","title":"Bạn đọc tiếp tục hỗ trợ bé gái 14 tuổi chăm mẹ ung thư ở Cần Thơ","description":"Đại diện Báo VietNamNet vừa có mặt tại nhà em Phạm Thị Bảo Trân (14 tuổi, ngụ phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), trao trực tiếp số tiền 13.085.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-tiep-tuc-ho-tro-be-gai-14-tuoi-cham-me-ung-thu-o-can-tho-2221917.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-doc-tiep-tuc-ho-tro-be-gai-14-tuoi-cham-me-ung-thu-o-can-tho-902.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:16:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220442","title":"Chàng trai mồ côi cha mẹ mong có tiền phẫu thuật chân","description":"Trên đường đi làm về, Hoàng Phi Hùng không may gặp tai nạn giao thông, gãy dập chân trái. Dù đã vay mượn phẫu thuật 3 lần nhưng vẫn chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng bây giờ là chân sớm ổn định để đi làm, kiếm tiền nuôi em.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chang-trai-mo-coi-cha-me-mong-co-tien-phau-thuat-chan-2220442.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chang-trai-mo-coi-cha-me-mong-co-tien-phau-thuat-chan-1480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223505","title":"Trao hơn 59 triệu đồng đến bé Sơn Tùng bị ung thư phần mềm","description":"Con gái qua đời vì bỏng nặng chưa lâu còn lại người con trai duy nhất lại phát hiện bị bệnh ung thư, khiến gia đình lâm vào cảnh bi kịch.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-59-trieu-dong-den-be-son-tung-bi-benh-ung-thu-phan-mem-2223505.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/trao-hon-59-trieu-dong-den-be-son-tung-bi-ung-thu-phan-mem-1572.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223724","title":"Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2023","description":"Trong 10 ngày giữa tháng 11/2023, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 700.557.301 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-giua-thang-11-2023-2223724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-giua-thang-112023-808.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223726","title":"150 học bổng ‘Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường’ cho học sinh Hà Nam","description":"Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường” trao tặng 150 học bổng cho học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/150-hoc-bong-noi-tron-yeu-thuong-nang-buoc-toi-truong-cho-hoc-sinh-ha-nam-2223726.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/150-hoc-bong-noi-tron-yeu-thuong-nang-buoc-toi-truong-cho-hoc-sinh-ha-nam-790.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223166","title":"Người phụ nữ tính mạng 'ngàn cân treo sợi tóc' vì không có tiền chuyển viện","description":"Cú ngã khiến chị Thuỷ bị chấn thương sọ não, rơi vào nguy kịch. Bất hạnh thay, gia đình lại không đủ tiền cho chị chuyển viện, dẫn đến cảnh \"ngàn cân treo sợi tóc\".","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-tinh-mang-ngan-can-treo-soi-toc-vi-khong-co-tien-chuyen-vien-2223166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-phu-nu-tinh-mang-ngan-can-treo-soi-toc-vi-khong-co-tien-chuyen-vien-128.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221526","title":"Không còn tiền điều trị, mẹ định ôm con về nhà chờ chết","description":"Mặc dù đã đi vay mượn khắp nơi, bán mọi thứ có giá trị trong nhà nhưng vợ chồng chị Quyên vẫn không gom đủ tiền để cho con trai tiếp tục chữa bệnh ung thư.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-con-tien-dieu-tri-me-ngheo-dinh-om-con-ve-nha-cho-chet-2221526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khong-con-tien-dieu-tri-me-ngheo-dinh-om-con-ve-nha-cho-chet-61.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221218","title":"Trao hơn 105 triệu đồng đến em Bùi Trung Hiếu bị suy giảm miễn dịch","description":"Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 105.403.043 đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ giúp đỡ em Bùi Trung Hiếu (SN 2018) mắc bệnh suy giảm miễn dịch","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-105-trieu-dong-den-em-bui-trung-hieu-bi-suy-giam-mien-dich-2221218.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/trao-hon-105-trieu-dong-den-em-bui-trung-hieu-bi-suy-giam-mien-dich-40.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219056","title":"Vợ chồng già ước có chiếc cũi sắt \"nhốt\" các con tâm thần","description":"Ở tuổi già, ông Vinh, bà Thập chỉ ước có được một khoản tiền nhỏ để hàn chiếc cũi sắt, nhốt đứa con đang bị bệnh tâm thần của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-gia-uoc-co-chiec-cui-sat-nhot-cac-con-tam-than-2219056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vo-chong-gia-uoc-co-chiec-cui-sat-nhot-cac-con-tam-than-118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220773","title":"\"Con sợ mình không tỉnh lại, không bao giờ được gặp mẹ\"","description":"Gặp nhiều biến chứng nặng nề do căn bệnh tan máu bẩm sinh, Quân có nỗi ám ảnh sợ một ngày mình không tỉnh lại, không bao giờ được thấy mẹ nữa.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-so-minh-khong-tinh-lai-khong-bao-gio-duoc-gap-me-2220773.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/con-so-minh-khong-tinh-lai-khong-bao-gio-duoc-gap-me-989.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220483","title":"Trao hơn 53 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Nam Định","description":"Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Hội chữ thập đỏ huyện Giao Thủy trao số tiền 24.350.024 đồng đến anh Bùi Văn Thơ bị suy thận và em 28.908.000 đồng đến em Trần Huy Hoàng mắc bệnh máu khó đông.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-hon-53-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-o-nam-dinh-2220483.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/trao-hon-53-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-o-nam-dinh-438.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221914","title":"Gần 50 triệu đồng đến với bé trai 9 tuổi mồ côi cha mẹ ở Cần Thơ","description":"Căn bệnh hiểm nghèo lần lướt cướp đi ba mẹ, hai anh em Khang trở thành trẻ mồ côi, ly biệt mỗi người một nơi. Bạn đọc báo VietNamNet đã hỗ trợ các em gần 50 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chia sẻ","detailUrl":"/ban-doc/chia-se","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/chia-se","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-50-trieu-dong-den-voi-be-trai-9-tuoi-mo-coi-cha-me-o-can-tho-2221914.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gan-50-trieu-dong-den-voi-be-trai-9-tuoi-mo-coi-cha-me-o-can-tho-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

