Cha mẹ bị chém trọng thương sau va chạm giao thông của con trai

Tối 2/5, Nguyễn Hồng Thuận (33 tuổi), cùng Trần Duy Phong, Nguyễn Hải Triều (đều quê Thừa Thiên - Huế) bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự, điều tra hành vi Giết người.

Bước đầu Thuận khai, tối 29/4, sau cuộc nhậu anh ta cùng hai người bạn là Phong và Triều rủ nhau đi hát karaoke. Khi chạy xe trên đường Ngô Quyền, xảy ra va chạm với anh Trần Minh Thành, 30 tuổi. Hai bên cãi vã, lao vào ẩu đả, nên anh Thành bỏ về nhà trên đường Nguyễn An Ninh.

Ba nghi can tìm tới nhà chém người chém người sau va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ video

Thuận và các đồng phạm bực tức, liền chạy về phòng trọ lấy dao tìm đến nhà đối phương giải quyết. Thấy cha và mẹ của anh Thành, chúng lao vào chém tới tấp. Lúc này, anh Nguyễn Hữu Đăng Duy, 35 tuổi, vào can ngăn cũng bị chúng truy sát, chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã.

Ít phút sau, cảnh sát có mặt khống chế Thuận, trên tay đang cầm hai con dao. Phong và Triều tháo chạy, song không thoát. Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện một xe máy bị phá nát phần đầu. Ba nạn nhân được người dân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đánh giá vụ án nghiêm trọng, Công an TP Đà Lạt bàn giao hồ sơ cùng 3 nghi can cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Xuân Ngọc