Chiều 29/3, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Dương (SN 1989) và Nguyễn Ngọc Trường (SN 1996), cả 2 cùng ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Trường. Ảnh ANTĐ.

Trước đó, vào sáng 8/3, cửa hàng điện thoại di động Hào Hùng, ở số 34 phố Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ do anh Hoàng Đình Hùng làm chủ bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản gồm điện thoại di động, iPad các loại, thẻ cào các mệnh giá, tiền mặt… Tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh Hùng đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, công an vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Dương và Nguyễn Ngọc Trường.

Công an xác định, Nguyễn Thành Dương có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền tiêu xài, nên Dương bàn với Trường đi trộm cắp.

Khoảng 4h ngày 8/3, Trường “đột nhập” vào cửa hàng Hào Hùng còn Dương đứng ngoài cảnh giới. Sau đó, Trường lấy đi nhiều tài sản có giá trị rồi cùng đồng bọn thuê taxi công nghệ rời khỏi hiện trường. Toàn bộ số hàng trộm cắp được và công cụ gây án, Dương mang về cất giấu ở kho của mình tại Vạn Phúc, Hà Đông.

Cùng ngày, 2 thanh niên đã liên hệ cho một số đối tượng rao bán “chiến lợi phẩm”, trong đó, 85 chiếc điện thoại và Ipad bán được 379 triệu đồng, 3.425 thẻ cào điện thoại các mệnh giá bán được 128 triệu đồng. Số tiền này, Dương và Trường chia nhau tiêu xài.