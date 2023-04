Bìa cuốn “1 the Road” (đây là cuốn tiểu thuyết thử nghiệm được sáng tác bởi AI). Mô phỏng bộ phim “On the Road” của Jack Kerouac, Ross Goodwin đã lái xe từ New York đến New Orleans, Mỹ vào tháng 3/2017 với một AI trong máy tính xách tay được kết nối với nhiều cảm biến khác nhau, mà đầu ra của AI biến thành các từ được in trên cuộn giấy in biên lai. Cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào năm 2018 bởi Jean Boîte Éditions). Ảnh: JB Editions