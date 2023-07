Theo đài Euronews, ở một số khu vực tại châu Âu mức báo động đỏ đã được ban bố khi ghi nhận trường hợp người dân bất tỉnh do nắng nóng. Nhiệt độ cao có liên quan đến siêu bão “Cerberus” đang di chuyển từ Bắc Phi về phía nam châu Âu.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết, nhiệt độ tại Italia sẽ lên tới 48,8 độ C, trong khi tại Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt độ sẽ là hơn 40 độ C. Đợt nắng nóng bất thường sẽ bao trùm châu Âu trong khoảng 2 tuần.

Ảnh: AP

Cũng theo Euronews, 10 thành phố của Italia, trong đó có Rome, Bologna và Florence, đã ban bố mức báo động đỏ vì nắng nóng.

Tại Hy Lạp trong những ngày tới, nền nhiệt có thể lên tới 44 độ C. Chính quyền Hy Lạp đã buộc phải đóng cửa địa điểm du lịch nổi tiếng thành cổ Acropolis hôm 14/7 nhằm bảo vệ du khách khỏi đợt nắng nóng nguy hiểm.

Nhiệt độ ở Síp có thể lên tới 42 độ C, ở Serbia và Romania lên tới 39 độ C. Một số khu vực của Croatia dự kiến nhiệt độ là 38 độ C và Pháp là 37 độ C vào cuối tuần.

Theo các nhà dự báo thời tiết, ở Tây Ban Nha nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C trong vài ngày tới.

Năm ngoái, 61.672 người đã thiệt mạng ở châu Âu do nắng nóng. Hầu hết các trường hợp tử vong là ở Italia (18.010 người), ở Tây Ban Nha (11.324 người) và ở Đức (8.173 người). Các chuyên gia lo ngại, sức nóng của mùa hè năm nay có thể gây ra nhiều ca tử vong hơn.

Các chính phủ châu Âu hiện chưa có phương án đối phó cụ thể với đợt nắng nóng kỷ lục mà lục địa này sắp đối mặt.