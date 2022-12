XEM CLIP:

Thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, tối 4/12, trên địa bàn quận đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 căn nhà tạm bị sập hoàn toàn.

Theo đó, khoảng 18h30, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại số nhà 19 khu đất dịch vụ 3 (KĐT Văn Phú).

Căn nhà tạm số 19 bị đổ sập hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn

Toàn bộ phần mái sụp xuống

Nhà kế bên cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Hà Đông) và Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Khi đến nơi, đám cháy tại nhà số 19, 17 và bắt đầu lan sang nhà số 21, 15. Đám cháy đã làm sập cấu kiện của nhà số 19.

Rất may vụ việc không gây tổn thất về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.