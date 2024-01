Xem video:

Tình huống trên xảy ra vào giờ cao điểm sáng 10/1 trên tuyến đường Phúc La, khu liền kề Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Hà Nội và được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Theo tài xế Sơn Lâm (chủ xe ô tô có camera hành trình), thời điểm này trời mưa và con đường đông kín ô tô nên các phương tiện di chuyển khá chậm, nối đuôi nhau.

Qua hình ảnh từ camera, một chiếc Hyundai Accent màu đỏ đang từ làn giữa đã chếch hẳn sang làn bên trái với ý định chuyển làn nhưng không hề có tín hiệu xi-nhan. Vừa đúng lúc, một chiếc KIA Seltos màu trắng ở làn bên trái đi đến đã va chạm phần hốc bánh xe bên phụ với đầu bên lái xe Hyunndai Accent.

Tuy nhiên, sau va chạm, nữ tài xế trên xe Hyundai ngay khi vừa mở cửa bước xuống đã liên tục mắng mỏ tài xế xe KIA và cho rằng người này đi sai mà không xin lỗi. Theo âm thanh thu được từ camera hành trình, nữ chủ xe Hyundai liên tục khẳng định xe mình đang ở phía trên thì xe KIA phải nhường. Phía chủ xe KIA cũng chỉ mở kính bên phụ và đối đáp vài lời.

Ngay sau khi to tiếng áp đảo chủ xe KIA, nữ tài xế đã lên xe và tiếp tục di chuyển.

Tình huống xung đột trên không hề hiếm gặp trên đường phố Việt Nam khi nhiều tài xế vẫn giữ thói quen bon chen, giành giật làn đường mà bỏ qua khoảng cách an toàn. Để chuyển làn đúng luật và an toàn, tài xế cần bật đèn xin đường và chỉ được chuyển hướng khi có khoảng cách an toàn giữa xe phía trên và xe chạy sau. Với xe đang lưu thông trên làn đường của mình, khi nhận được tín hiệu xin chuyển làn của xe bên cạnh, nếu thấy đủ khoảng trống thì nên giảm tốc độ và nhường, vừa thể hiện văn hoá giao thông đẹp lại giữ được an toàn cho cả hai.

Nguồn video: Sơn Lâm

