Chỉ 2 giờ đã ‘phố biến thành sông’: Dự báo mưa là bài toán khó nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/5, tổng lượng mưa tích lũy trong khoảng 2 giờ tại một số điểm: Văn Điển 118mm; Láng 138mm; Tây Hồ 150mm; Cầu Giấy 170mm.

Số liệu quan trắc lịch sử tại trạm khí tượng Láng cho thấy, lượng mưa tích lũy trong 2 giờ là 132,5mm ghi nhận ngày 18/6/1986. Như vậy, lượng mưa 170mm ở Cầu Giấy trong 2 giờ là lớn nhất theo số liệu có được từ trước đến nay, giá trị ứng với chu kỳ khoảng 100 năm xuất hiện 1 lần. Lượng mưa 150mm ở Tây Hồ ứng với chu kỳ khoảng 50 năm xuất hiện 1 lần.

Phố Châu Văn Liêm ngập sau trận mưa lớn chiều 29/5. Ảnh: VNN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, dự báo mưa là bài toán khó nhất trong lĩnh vực dự báo khí tượng, do mưa là một yếu tố có mức độ biến động rất lớn, phân bố rất không đồng đều, đặc biệt là mưa giông.

Một cơn giông gây ra 1 trận mưa cả trăm mm, nhưng cũng có những cơn giông chỉ gây ra sấm chớp và không mưa giọt nào (thường được gọi là giông khan). Do đó việc dự báo có hay không có giông thì đã dự báo tốt, nhưng việc dự báo cụ thể giông gây ra mưa chính xác bao nhiêu mm, ở đâu và khi nào là một bài toán rất khó đối với khoa học hiện nay.

Hiện nay, công nghệ dự báo cực ngắn của Việt Nam và trên thế giới dựa vào radar cho phép dự báo trước sự hình thành, dịch chuyển và phát triển của các ổ mây giông từ 30 phút đến 3 tiếng.

Về khả năng xuất hiện hiện tượng mưa cực đoan tượng tự trong tương lai, Trung tâm khí tượng thông tin, theo thống kê thì các giá trị lịch sử đã xuất hiện sẽ còn lặp lại trong tương lai với chu kỳ khác nhau, chỉ là dài hay ngắn. Các nghiên cứu cho thấy mưa thời đoạn ngắn với cường suất lớn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều trong tương lai do tác động của biến đổi khí hậu.

Theo nhận định năm nay ảnh hưởng của La nina nên mưa sẽ nhiều hơn. Trong thời gian mùa hè, các cơn mưa giông thường xuất hiện vào buổi chiều và tối, sau thời gian nắng và nóng vào ban ngày. Dự báo, mưa giông sẽ còn xảy ra nhiều lần trong mùa hè năm nay, đặc biệt vào các giai đoạn giao mùa.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm; ở đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ trong những ngày qua đã có mưa nhiều và trong những ngày tới tiếp tục mưa nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất đá vẫn ở mức cao, người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.

Cũng theo dự báo, hiện tượng La nina còn kéo dài đến hết mùa hè, đồng nghĩa lượng ẩm sẽ gia tăng, vì thế trong thời gian tới ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng.

Trong các tháng mùa mưa bão, lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn TBNN từ tháng 7-9/2022. Từ khoảng tháng 10-11/2022, khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng lượng mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh miền Trung trong tháng 10-11/2022. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Hương Quỳnh