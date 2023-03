Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả Trước thực trạng tin xấu, tin độc xuất hiện trên không gian mạng ngày một tinh vi, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết, Cục đã phối hợp với các cơ quan khác của Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường trực chiến, dùng công cụ kỹ thuật kết hợp nhân lực để rà quét, phát hiện. “Chúng tôi cũng yêu cầu dưới 12 giờ các nền tảng phải xử lý những thông tin xấu, độc. Hiện yêu cầu đều được các nền tảng cam kết trực chiến, thực hiện để ngăn chặn nội dung vi phạm pháp luật và vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Với những tài khoản tung tin giả với số lượng lớn sẽ bị khoá kênh. Song song đó, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an cũng xử lý nghiêm các đối tượng ngoài đời thật tung tin giả”, ông Lê Quang Tự Do cho hay. Ông Lê Quang Tự Do cũng cho rằng, các cơ quan báo chí cần lan toả thông tin tích cực, kết quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, phản ánh kịp thời công cuộc phát triển đất nước để người dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Về mặt quản lý, ông Lê Quang Tự Do cho biết, cuối năm 2022, Bộ TT&TT đã phát hành cẩm nang phòng chống tin giả. Người dân có thể tải xuống từ địa chỉ: www.abei.gov.vn.