Theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp không có di chúc. Do đó, di sản thừa kế do ông bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại".

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Trong trường hợp ông bạn có 04 người con. Do đó, di sản thừa kế sẽ được chia đều cho 04 người con đó. Trường hợp mẹ bạn bị tâm thần, theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản thừa kế của người mất năng lực hành vi dân sự do người giám hộ quản lý vì lợi ích của người được giám hộ.

Trường hợp các đồng thừa kế thoả thuận được thì tiến hành khai nhận thừa kế và lập văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế.

Nếu có tranh chấp thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất có thể nộp đơn khởi kiện tại Toà án nhân dân nơi có bất động sản để đề nghị chia thừa kế.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

