Vụ tai nạn xảy ra mới đây được nhiều camera quan sát ghi lại tại một đoạn đường cụt ở Dolores Heights (TP. San Francisco, bang California, Mỹ). Theo đó, chiếc xe sedan màu trắng không hiểu vì lý do gì đã lao khá nhanh qua lan can của cầu thang bộ rồi lộn vòng trước khi tiếp đất ở đường phía dưới với độ sâu 40ft (khoảng 12,2m).

Theo Sở Cứu hỏa San Francisco, may mắn là không có ai bị thương trong vụ tai nạn, gồm cả lái xe và người dân. Tuy nhiên, pha "hạ cánh" khá cồng kềnh này đã khiến chiếc sedan bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, một chiếc SUV hiệu BMW màu bạc đỗ ở phía dưới cùng các hạng mục lan can, cây xanh tại đây bị ảnh hưởng do va chạm.

