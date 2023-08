Hầu hết các tháng chỉ có một lần trăng tròn nên trăng tròn lần 2 là một sự kiện hiếm, chỉ xảy ra khoảng 2-3 năm một lần.

Theo Sky News, mặt trăng sẽ to hơn bình thường khi nó tỏa sáng trên bầu trời vào đêm qua, đạt cực đại vào khoảng 1h30 sáng giờ Việt Nam. Do siêu trăng gần hơn với trái đất nên nhìn nó có vẻ to hơn.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp chụp siêu trăng từ khắp nơi trên thế giới.

Ảnh: Sky News

Ảnh: Sky News

