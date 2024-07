Giải thưởng Mob-Ex được tổ chức bởi Marketing-Interactive - đơn vị báo chí/đào tạo nhân lực uy tín trong lĩnh vực marketing tại Châu Á - Thái Bình Dương, được thành lập từ năm 2002. Ngoài giải Vàng hạng mục Best Mobile AI & Chatbot Integration, Viettel cũng vào lọt vào vòng cuối giải Mobex các hạng mục sau: Best Mobile Growth Strategy (dành cho chiến dịch TV360) và Best Awareness Campaign (dành cho chiến dịch Tết AI cũng có quà). Trước đó, hai sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI và Big Data của Viettel Telecom là CCAI và RAS đã lọt chung kết của giải Real IT Awards 2024 cho hai hạng mục: Dự án AI của năm và Dự án phân tích dữ liệu của năm.