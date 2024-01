“Mỹ không thể để các tác nhân phi nhà nước hoặc các bên mà chúng tôi không muốn, truy cập vào tài nguyên đám mây của chúng tôi để đào tạo mô hình của họ”, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói với Reuters. “Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip. Những con chip đó cũng được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu đám mây của Mỹ nên chúng tôi cũng phải nghĩ đến việc ngăn chặn các hoạt động độc hại tiềm tàng”.

Chính quyền Biden đang thực hiện một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng công nghệ của Mỹ cho trí tuệ nhân tạo, khi lĩnh vực này đang phát triển làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: Reuters

Quy định "biết khách hàng của bạn" được đề xuất công khai lấy ý kiến từ tuần trước và dự kiến công bố trong đầu tuần này.

Theo người đứng đầu Bộ Thương mại, Mỹ cần xem xét cả việc ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng sức mạnh điện toán của nước này trong bối cảnh Washington đã siết chặt kiếm soát sức mạnh điện toán thông qua các hạn chế xuất khẩu phần cứng.

Tháng trước, Raimondo tuyên bố, Bộ Thương mại sẽ không cho phép Nvidia "xuất xưởng những chip AI phức tạp nhất, có hiệu suất xử lý cao nhất cho phép Trung Quốc đào tạo các mô hình tiên phong”.

Chính phủ Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc phát triển các hệ thống AI tiên tiến vì lý do an ninh quốc gia, do đó đã thực hiện các bước nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tiếp nhận các công nghệ tiên tiến của Mỹ để tăng cường sức mạnh quân sự.

Đề xuất này mới sẽ yêu cầu các công ty điện toán đám mây của Mỹ xác minh danh tính của người nước ngoài đăng ký hoặc duy trì tài khoản sử dụng điện toán đám mây thông qua “Chương trình nhận dạng khách hàng". Nó cũng sẽ đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu để xác định người dùng nước ngoài và yêu cầu các công ty điện toán đám mây chứng nhận tuân thủ hàng năm.

Raimondo cho biết các công ty điện toán đám mây Mỹ “nên có trách nhiệm biết những khách hàng lớn nhất của họ đang đào tạo những mô hình lớn nhất nào”.

Tổng thống Joe Biden vào tháng 10 đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các nhà phát triển hệ thống AI gây rủi ro cho an ninh quốc gia, nền kinh tế, sức khỏe, cộng đồng phải chia sẻ kết quả kiểm tra an toàn với chính phủ trước khi phát hành sản phẩm.

Carl Szabo, cố vấn chung tại NetChoice, tập đoàn thương mại ngành công nghệ, cho biết Bộ Thương mại đang thực hiện lệnh điều hành "bất hợp pháp" của Biden "để buộc các ngành phải yêu cầu báo cáo về AI". Bên cạnh đó, việc yêu cầu các công ty đám mây báo cáo về hoạt động đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn của khách hàng ngoài Mỹ “có thể ngăn cản hợp tác quốc tế”.

Các công ty điện toán đám mây lớn của Mỹ bao gồm Amazon (AWS), Alphabet (Google Cloud) và Microsoft (Azure).