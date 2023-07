Tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của CAND

Luật sửa đổi Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ 15/8 quy định tăng độ tuổi phục vụ cao nhất trong ngành công an.

Hạ sĩ quan 47 tuổi; Cấp úy 55; Thiếu tá, Trung tá (nam 57, nữ 55); Thượng tá (nam 60, nữ 58); Đại tá (nam 62, nữ 60); Cấp tướng (nam 62; nữ 60).

Nữ chiến sĩ Đoàn Nghi lễ CAND. Ảnh: Đình Thành

Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan công an là Cấp úy, Thiếu tá, Trung tá; Thượng tá, nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Công an, nhưng không quá 62 đối với nam và 60 đối với nữ.

Trường hợp đặc biệt sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Với công nhân công an, hạn tuổi phục vụ cao nhất với nam là 62 tuổi, nữ 60 tuổi và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

Không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã

Nghị định 33 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã, có hiệu lực từ ngày 1/8.

Về chức danh cán bộ, công chức cấp xã, Nghị định không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã (do đã bố trí Công an chính quy ở cấp xã).

Cán bộ cấp xã có chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ảnh minh họa

Công chức cấp xã có chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng-thống kê; Địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường hoặc địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường; Tài chính-kế toán; Tư pháp-hộ tịch; Văn hóa-xã hội.

Cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau: Bí thư Đảng ủy: 0,30; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND: 0,25; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND: 0,20; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 29/6, Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ 14/8 và được thực hiện từ 1/7.

Từ 1/7, điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trước ngày 1/1/2022.

Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ ngày 1/1/2022 đến trước ngày 1/7/2023.

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trước ngày 1/1/1995 nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm. Đó là, tăng thêm 300.000 đồng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên 3 triệu đồng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Người dân được đăng ký xe ở nơi tạm trú

Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, có hiệu lực từ 15/8.

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì được đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp trúng đấu giá biển số xe.

Như vậy người dân hoàn toàn có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, cấp biển số xe.

Đăng ký xe ở xã, phường. Ảnh: Đình Thành

Việc nộp lệ phí đăng ký xe thực hiện qua ngân hàng hoặc trung gian thanh toán được kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công; trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì nộp tại cơ quan đăng ký xe.

Đối với biển số ô tô trúng đấu giá được đăng ký, cấp biển số tại Phòng CSGT, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh, thành nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Ngoài ra, Thông tư 24 có nhiều quy định mới khác như: biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe; cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe; không nộp phạt vi phạm giao thông, người vi phạm không được giải quyết thủ tục đăng ký xe...

Nâng thị thực điện tử lên 90 ngày

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội có hiệu lực kể từ 15/8.

Khách quốc tế được tạo điều kiện hơn khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Một số điểm đáng chú ý của luật, bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu. Bỏ yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng đối với người xuất cảnh tạo điều kiện cho công dân di chuyển sang nước ngoài.

Nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày cho người nước ngoài, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Tăng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực,…